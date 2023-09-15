الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صاحب فضل".. محمد أبو داوود يروي تفاصيل علاقته بـ السيد راضي

الفنان محمد أبو داوود
الفنان محمد أبو داوود

قال الفنان محمد أبو داوود، إن والده الأستاذ حسن داوود يعتبر “الخط العريض” في حياته، بحكم أنه كان فناناً يحب التمثيل، وكون هو وزملائه فرقة مسرحية للهواة، حيث كانت فرق الهواة كثيرة خلال هذه الفترة. 

وأضاف “أبو داوود” خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" مع الإعلامية إيمان أبو طالب عبر “الحياة”، أن "فلفل" كان أول دور جسدته في حياتي.

وأوضح أن الفنان فؤاد المهندس كان موهبة عظيمة، وكان يشع إبداعًا، وفي نفس الوقت كان طيباً ورقيقًا.

وروى الفنان محمد أبو داوود تفاصيل علاقته بالفنان سيد راضي، قائلا: “مواقفي كثيرة جدا مع الأستاذ سيد رحمة الله عليه، جنني وفي نفس الوقت حبيبي، وصاحب فضل عليا، رغم كل اللي عمله فيا”.

موقف مع الفنان السيد راضي

وتابع: “في بداية مشواري الفني اشتغلت مع مخرجين عظماء، سواء كنت كمبارس أو ملقن أو مساعد مخرج، فقد اشتغلت مع العظماء بدءًا من نبيل الألفي، كمال ياسين، عبدالرحيم الزرقاني، محمد فاضل، وفي آخر مرحلة في حياتي، اشتغلت مع سيد راضي”.

وتابع: "كنت في السنة الثانية في المعهد، وأول شغلي معه كنت أعمل ملقنًا، وقضيت فترة طويلة لأن الأجر كان أعلى من أجر مساعد مخرج".

محمد داوود السيد راضي فريد شوقي برنامج بالخط العريض إيمان أبو طالب

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