ضياء رشوان: المنتجات الجلدية بمعارض "أهلا مدارس" إنتاج مصري 100%

كشف الإعلامي ضياء رشوان، تفاصيل افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معرض أهلا مدارس ، في قاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض في القاهرة، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة لصالح المستهلك المصري، ومجابهة غلاء الأسعار.

وقال "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "etc"، اليوم الجمعة، إن كل المنتجات الجلدية في معارض “أهلا مدارس” إنتاج مصري 100%، وبالتالي مصر تطمح أن تصل لـ 100% من إنتاج كل شئ، وبدأت بالمنتجات الاستهلاكية محليًا.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء المنتجات والأجنحة الأخرى التي بها المنتجات الاستهلاكية مثل الزيت والأرز، والتي تقدم بتخفيضات قوية للمواطنين فضلا عن الأقمشة والأزياء المدرسية، وما إلى ذلك، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على التخفيف من حدة غلاء الأسعار والتضخم من خلال هذه المعارض.