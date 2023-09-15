الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماكرون: المجلس الانتقالى بالنيجر يحتجز السفير الفرنسى فى نيامى

ماكرون
ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أن العسكريين في النيجر احتجزوا السفير الفرنسي، وفقًا لما أعلنته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، نقلت عن الرئيس ماكرون، قوله إن الطعام الذي يتناوله السفير الفرنسي عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".

وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-إن-أوكسوا في وسط شرق فرنسا: "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا"، مضيفًا أن العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصًا غذائية عسكرية".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس، الذي أطاحه انقلاب للجيش محمد بازوم.

النيجر لسفير الفرنسي ماكرون إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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