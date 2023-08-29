الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار رئيس النيجر المعزول: نأمل فى التوصل لحل دبلوماسى والإفراج عن «بازوم»

النيجر
النيجر

قال مستشار رئيس النيجر المعزول الحسن أنتنكار، اليوم الثلاثاء، نحن ضد الخيار العسكري ونأمل في التوصل لحل دبلوماسي للأزمة، مطالبًا بالإفراج عن بازوم. 

وأضاف مستشار رئيس النيجر المعزول، لا نوافق على مقترح الجزائر بمرحلة انتقالية، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية لـ"بازوم" جيدة ومعنوياته مرتفعة، حيث إنه لا يمكن القبول برئيس مدني آخر غير بازوم.  

وتابع مستشار رئيس النيجر المعزول، أن مبادرة الجزائر ستكون أمرًا إيجابيًا. 

فرنسا: السفير الفرنسي سيبقى في منصبه

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن سفير فرنسا لدى النيجر سيبقى في منصبه على الرغم من أوامر القادة العسكريين الجدد في النيجر بمغادرة البلاد.

وقال "ماكرون" أمام جمع من السفراء الفرنسيين في باريس أمس الإثنين، إن السفير سيلفان إيتي باقٍ رغم الضغوط.

ورفض أيضًا المخاوف من أن الوقوف في وجه المجلس العسكري في النيجر قد يكون خطيرًا، وأصر على أن "سياستنا هي السياسة الصحيحة".

وطلب من إيتي مغادرة النيجر خلال 48 ساعة في رسالة الجمعة من وزارة الخارجية النيجرية. تم توجيه الإنذار بعد أن رفض إيتي الاجتماع بالقادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في انقلاب في يوليو.

النيجر الحسن انتنكار ضد الخيار العسكري بحل دبلوماسي الإفراج بازوم

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