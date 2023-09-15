حفل رعاية المنتخبات الوطنية لكرة القدم حتى 2026 (فيديو)

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل رعاية المنتخبات الوطنية لكرة القدم حتى ٢٠٢٦، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حازم متولي رئيس شركة اتصالات، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذى لشركة أورا للتطوير.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "من جديد نلتقي في واحدة من أهم معالم الجمهورية المصرية الجديدة فى ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية فى مناسبة من المناسبات التى تشهد على التطور الذي تشهده المنظومة الرياضية المصرية فى شتى قطاعاتها وخاصة كرة القدم؛ ولاشك أن الحدث الهام لرعاية المنتخبات الوطنية يعكس التزامنا الراسخ بتطوير ودعم الرئاسة وخاصة كرة القدم في مصر، وتوفير بيئة مناسبة لممارستها؛ فضلا عن بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإنجازات لكرة القدم المصرية، والتى ترضي وتلبي طموحات جماهير الكرة من خلال طرح أفكار جديدة ترتكز على التنسيق والتعاون والتشبيك بين المؤسسات المعنية فى الاتحاد المصري لكرة القدم، والشركة المتحدة وشركة العاصمة".



أضاف "صبحي": "تلك الجهود المتواصلة من أجل الارتقاء بالرياضة المصرية وخاصة كرة القدم ما هي إلا انعكاس لحرص الدولة والحكومة المصرية على توفير فرص رياضية متنوعة للشباب، وخاصة على صعيد الإحتراف وخلق أجيال واعدة من الأبطال والمحترفين تحقق نهضة لكافة المنتخبات المصرية، ونؤمن فى ذات الوقت بأهمية بناء بنى تحتية رياضية متطورة تواكب تلك الطفرة والنهضة المصرية الشاملة فى شتي المجالات، وتحقق النهضة الرياضية لتضع الدولة المصرية فى مكانتها الريادية القارية والعالمية".

ووجه وزير الرياضة شكره للاتحاد المصرى لكرة القدم والشركة المتحدة وشركة العاصمة على تعاونهم ودعمهم في هذا التعاون الهام، مؤكدًا علي التزامه بتعزيز فرص النهضة الرياضية على كافة المستويات، وتشجيع كافة المبادرات والمشروعات التى تفرز المواهب الشابة، ومواصلة العمل بكل قوة لتحقيق أهدافنا في تطوير المجال الرياضي وخاصة منظومة كرة القدم في مصر.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن رعاة المنتخبات الوطنية في حفل ضخم، بحضور منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

رعاة منتخب مصر

وكشفت الشركة المتحدة في المؤتمر عن رعاة منتخب مصر وضمت شركة اتصالات مصر بحضور حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا.

وكرمت الشركة كل من: البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، والبرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على هامش حفل الإعلان عن الرعاة.

ووقعت شركة إتصالات من &e في مصر، اتفاقية شراكة مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، للحصول على حقوق الرعاية الرسمية والشراكة التكنولوجية للمنتخبات المصرية لكرة القدم، وذلك حتي بطولة كأس العالم 2026.

وقال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إتصالات من &e في مصر: "سعداء بأن تصبح شركة اتصالات شريكًا تكنولوجيًا وراعيًا رسميًا للكرة المصرية حتى عام 2026".

وأشار إلى أن تلك الشراكة تؤكد دور الشركة في دعم التطور والتنمية في مصر، وبما يعكس التزام الشركة العميق تجاه الرياضة ودورها الحيوي في مجتمعنا.

وأضاف: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم ورعاية منتخبات كرة القدم المصرية، وتوفير أفضل الخدمات والتقنيات الحديثة لمساعدة اللاعبين والمدربين على تحقيق أفضل النتائج المرجوة.".

وأشار إلى أن كرة القدم جزء من الهوية المصرية، والمنتخبات الوطنية هي التي تعبر عن الموهبة والشخصية المصرية في هذه اللعبة ذات الشعبية العالمية. مؤكداً سعادته وفخره برعاية اتصالات للمنتخب الوطني لكرة القدم المصرية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.