مواقيت الصلاة اليوم السبت 16-9-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16-9-2023 في كافة محافظات الجمهورية من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من الفجر لرغبة المصليين في ضبط مواعيد أداء الفرائض الخمس في مواعيدها المحددة والمعتمدة من وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16-9-2023 في مصر

يوضح بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة اليوم السبت 16-9-2023 في محافظات مصر والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة المساجد التابعة لها على مستوى الجمهورية وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:11 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:49 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:19 عصراً.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:00 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:18 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:26 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:07 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصراً.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:17 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:37 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:15 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:23 عصراً.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:03 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:21 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:11 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:51 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:22 عصراً.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:02 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:21 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:12 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:50 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:19 عصراً.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:00 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:17 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:34 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:07 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصراً.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:16 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:30 مساءا.

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