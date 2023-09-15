الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق «كابيتانو مصر 2».. وحضور خبراء ووكلاء لاعبين أوروبيين لاختيار أفضل المواهب

كابيتانو مصر 2
كابيتانو مصر 2

انطلق الموسم الثانى من برنامج «كابيتانو مصر»، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أمس، بشكل قوى أسس له النجاح المدوى الذى حصده الموسم الأول من البرنامج.

ويهدف «كابيتانو مصر» لاكتشاف مواهب كرة القدم، من أجل تعزيز رأس المال البشرى فى الأندية المحلية ومنتخبات مصر من جميع الفئات العمرية.

وشهدت الحلقة الأولى من الموسم الثانى لـ«كابيتانو مصر» حضور مجموعة من الخبراء والكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين فى أكبر الأندية الإسبانية، لاختيار ١٠ مواهب من نتاج الموسم الأول، لقضاء فترة معايشة فى أندية الدورى الإسبانى، مثل سيلتا فيجو وريال بيتيس وبلد الوليد وألباسيتى. 

وفى بداية الحلقة، أعرب عدد من نجوم منتخب مصر الذين شاركوا فى الموسم الأول عن سعادتهم الغامرة بالفرصة التى وفرتها إدارة «المتحدة» للشباب الفائزين.

وقال محمد اليمانى، لاعب منتخب مصر السابق الفائز بالموسم الأول، إنه سعيد للغاية بحصول لاعبى برنامج «كابيتانو مصر» على فرصة لقضاء فترة معايشة فى كبار الأندية الإسبانية، مضيفًا: «فترة المعايشة مع الأجواء الأوروبية والاحترافية تخدم اللاعبين المصريين، وتضمن حسن فهمهم آليات الاحتراف».

وقال طارق السيد، نجم منتخب مصر السابق، إن هناك مدربين من أوروبا جاءوا لمشاهدة المواهب التى اختارها «كابيتانو مصر». وأضاف أحمد الكاس: «سعيد بحصول أبنائنا على فرصة لقضاء فترة المعايشة التى ستضمن التزامهم فى النوم والأكل والتدريب وغيرها من الأمور التى تحكم مجال الاحتراف».

وخلال الحلقة الأولى ظهر عدد كبير من خبراء كرة القدم فى «الليجا» لمتابعة اللاعبين واختيار الموهوبين، كما شهدت الحلقة الأولى ظهور جون فيولا، أحد أبرز وكلاء اللاعبين فى العالم، حيث اجتمع مع نجوم وموهوبى «كابيتانو مصر».

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