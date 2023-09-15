الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": حجم الدمار بـ"درنة" الليبية لا يمكن وصفه

مدينة درنة
مدينة درنة

استعرضت "القاهرة الإخبارية"، في تغطية من مدينة درنة الليبية، تطورات الأوضاع في المدينة، والتي تمثل أكثر من 5% من الأراضي الليبية، موضحة حجم الجهود المصرية الكبيرة لإغاثة المتضررين بالمدينة.
وكشفت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عن وجود فرق إغاثية من مصر ودول أخرى لدعم المتضررين جراء الإعصار دانيال، والذي ضرب المدينة منذ أيام، موضحة وجود أكثر من 12 ألف مفقود بجميع أنحاء المدينة.

وقالت مراسلة القناة، فرق الهلال الأحمر تواصل البحث عن ناجين، فضلًا عن انتشال عشرات الجثث التي جرفها البحر، موضحة أن حجم الكارثة في المدينة لا يمكن وصفه، متابعة: "عائلات بأكملها راحت ضحية الفيضانات".

وواصلت: "شارع سكني تحول إلى وادٍ بعدما جرفته الفيضانات"، فضلًا عن انقطاع الطرق شرقًا وغربًا بعد تهدم الجسور".

وفي سياق متصل، حذَّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خطورة انتشار الأمراض عبر المياه في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك خبراء أوروبيين موجودين على الأرض في ليبيا لمتابعة هذا الأمر.

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