دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 16-9-2023

تتصاعد حدة البحث عن دعاء وأذكار الصباح السبت 16-9-2023 خلال الساعات الأولى من الصباح لرغبة قطاع عريض من المسلمين في بداية الصباح بالعبادة والطاعة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى رغبة في المغفرة والرحمة والعتق من النار.

دعاء وأذكار الصباح السبت 16-9-2023

هناك صيغ كثيرة توضح دعاء وأذكار الصباح السبت 16-9-2023، مأثورة واردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح، لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العون والمساعدة في أمور الحياة وهى كما يلي:

"اللهم إني أستودعك حياتي خيرها وشرها واجعل أيامي القادمة رضا وسعادة وتوفيق منك.. اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك ومن عزمي إلى عزمك.. ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك .. واجعلني أسعد خلقك.. وتولني فيمن توليت.. وسخر لي عبادك الصالحين القانتين المؤمنين بقضاءك في كافة أمور حياتي".

"اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك .. اللهم يسر لنا أمورنا .. واختر لنا ما هو خير لنا.. اللهم لا تثقل بنا أرضا ولا تكره بنا عبدا.. اللهم نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك.. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك .. اللهم ارحنا من هموم الدنيا وأرزقنا التوفيق في جميع أمورنا يا أرحم الراحمين".

"اللهم في هذا الفجر لا ترد لي ولأحبتي دعاء.. ولا تخيب لنا رجاء.. ولا تسكن أجسادنا داء.. ولا تشمت بينا أعداء.. وادفع عنا كل هم.. اللهم أفرح قلوبنا واغسل أحزاننا و أغفر ذنوبنا وخطايانا.. واشفى مرضانا وارحم موتانا إنك على كل شيء قدير.. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت".

"اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله.. وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في قريبًا فيسره وإن كان قليلًا فبارك الله فيه .. اللهم إني أسألك الراحة لكل المسلمين .. والصحة لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين، فأنت على كل شيء قدير يارب العالمين".

"اللهم ألهمني أن أطرقك بابك كلما غرقت.. وعلمني أن لا نجاة منك إلا بك.. ولا مفر منك إلا إليك.. رب اهدني إلى وجهتك أجعلها وجهتي في كل وقت وحين.. واقبلني يا الله في رحابك بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي.. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك .. وأرزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه ملأ الدنيا والآخرة".