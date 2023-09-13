أدعية الفجر اليوم الأربعاء 13-9-2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة في ساعات الليل المتأخرة حيث يرغب الملايين من المواطنين في قضاء الليل في الدعاء والصلاة والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.



أدعية الفجراليوم الأربعاء 13-9-2023

يمكن معرفة صيغ صحيحة توضح أدعية الفجر اليوم الأربعاء 13-9-2023 المأثورة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكينة القلبية وطلب كافة متاع الدنيا والآخرة من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء يوميا وهي كما يلي:-



اللهم إني أستودعك خيرها وشرها واجعل أيامي القادمة رضا وسعادة وتوفيق منك .. اللهم أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك.. ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك.. واجعلني أسعد خلقك.. وتولني فيمن توليت .. وسخر لي عبادك الصالحين القانتين المؤمنين بقضاءك في السراء والضراء.

اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك .. اللهم يسر أمرنا اختر لنا ما هو خير لنا.. اللهم لا تثقل بنا أرضا ولا تكره بنا عبدا.. اللهم إني أسألك الصدق والتوكل عليك.. وحسن الاعتماد عليك.. وقوة اليقين بك.. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك .. اللهم أرحنا من مهموم الدنيا والآخرة .. اللهم إني أسألك التوفيق في جميع أموري.



اللهم في فجر هذا اليوم أسألك إلا ترد لي ولأحبتي دعاء.. ولا تخيب لنا رجاء.. ولا تسكن لأجسادنا داء.. ولا تشمت بينا أعداء.. وادفع عنا كل هم وغم.. اللهم أفرح قلوبنا واغسل أحزاننا و أغفر ذنوبنا وخطايانا.. واشفى مرضانا وارحم موتانا إنك على كل شيء قدير.





اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله.. وإن كان في الأرض فأخرجه.. وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وان كان قليلا فبارك لي فيه .. اللهم اجعل هذا الفجر فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين فأنت على كل شيء قدير.

اللهم لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من سوء ما صنعت أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت.. اللهم لا ترد لي دعاء ولا تخيب لنا رجاء .. اللهم أغسل أحزاننا و همومنا واغفر ذنوبنا وخطايانا وفرج همي وغمي.

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