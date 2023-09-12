مع بداية الساعات الصباحية حرص المسلمون على تكرار الأدعية والأذكار، وكثر التساؤل خلال أول ساعات الصباح عن دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 12-9-2023، وذلك تقربًا من الله عز وجل، وأملًا في أن يستجيب لهم الله الدعاء.

دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 12-9-2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة دعاء وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 12-9-2023.

"اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا ومما كان من المشركين".

"اللهم ارزقني وفرج همنا واقض عنا ديننا واشف مرضانا وارحم موتانا".

"اللهم أقضى حاجتي وفك كربتي وأنس وحدتي وفرج همى يا الله".

"يا رب نسالك الفرج بعد الكرب".

"يا رب نسألك الفرج لكل مهموم".

"اللهم فرج الكرب عن كل مظلوم".

"اللهم اشفي كل مريض".

"اللهم نسألك الفرج والشفاء لكل مريض ومكروب".

"اللهم أسألك الرحمة والمغفرة".

دعاء الصباح اليوم الثلاثاء

"اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك، اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، وارزقهم من واسع رزقك، وتقبل أعمالهم بالقبول الحسن يا الله".

"جعلكم الله من المطمئنة قلوبهم، والمنشرحة صدورهم، والمضاءة دروبهم، والمجابة دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام، وأدخلكم جنة الفردوس بسلام".



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"اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الرحمين".

"أسعد الله صباحكم، وعطّر الله قلوبكم الطيبة بنسائم هذا اليوم المبارك، ورزقكم الصحة والعافية وأسعدكم في الدنيا والآخرة، وثبّت يقينكم، ورزقكم حلالًا يكفيكم، وأبعد عنكم كل شيء يؤذيكم، وستركم فوق الأرض، ورحمكم تحت الأرض ويوم العرض".

"اللّهُمّ فِي هَذَا الصباح ارزقنَا الرِّضَا وَالقَناعة بِمَا قَسَمت لنا، وَاجْعَلنا مِن الشّاكرِين لِنعَمك عَلينَا، صباح الخير"