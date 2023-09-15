عمر كمال: نجحت مع "شاكوش" في توصيل المهرجانات للعالم العربي كله

كشف عمر كمال، عن تفاصيل آخر أعماله الفنية بمشاركة حسن شاكوش وساسو، قائلاً: "عملنا أغنية منذ أسبوعين اسمها "في داهية"، وسوف نعود من جديد أنا وحسن شاكوش لغناء لون جديد كنا نقوم بغنائه قبل ذلك مثل أغنية "مساء النقص" ، "شمس المجرة"، "صاحبي دراعي".

وأضاف عمر كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام ما بينا" المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لم يكن أحد يتخيل أن أغنية “بنت الجيران” سوف تحقق هذا النجاح الكبير، وقد حقق بسببها هو وحسن شاكوش نجاحًا غير عادي.

ولفت “كمال” إلى أن الفضل لنجاح أغنية بنت الجيران لـ "ساسو وشاكوش"، لأن حسن شاكوش عندما سمعني أغنية "بنت الجيران" أنا كنت وقتها عايز أعمل اللون اللي ماشي في الشارع في ذلك الوقت، فقالي يا عمر تعالى نجرب، كما أن ساسو قدم لون جديد في الشارع لم نكن معتادين عليه، معقباً: "أي نجاح هو توفيق من الله سبحانه وتعالى".

أغاني المهرجانات

وتابع عمر كمال: “اعتدنا على الهجوم، وفي النهاية أغاني المهرجانات أصبحت لون فني مثل أي لون موجود في السوق، مثل الطرب والكلاسيك وغيره، وعندما نذهب اليوم لأي فرح ، نجد أن أغاني المهرجانات شغالة بنسبة 60%، وبالتالي أغاني المهرجانات وصلت للعالم العربي كله”.