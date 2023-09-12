"المهن الموسيقية" تُصدر قرارًا برفع الإيقاف عن عمر كمال

قررت نقابة المهن الموسيقية بقيادة المطرب مصطفى كامل، رفع الإيقاف عن المطرب الشعبي عمر كمال وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها النقابة ضده، على خلفية إساءته للمرأة المصرية بسبب مقطع فيديو نشره رفقة حمو بيكا.

وأصدرت النقابة بيانًا قالت فيه: “بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية التي تفيد بانتهاء مدة إيقاف عمر محمد كمال محمود، الشهير بعمر كمال شعبة غناء شعبي، لذا تقرر رفع الإيقاف عن المذكور ويحق له العمل تحت مظلة القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته”.

تفاصيل أزمة عمر كمال وحمو بيكا

بداية الأزمة كانت عندما نشر عمر كمال مقطع فيديو رفقة حمو بيكا علي حسابه بموقع “فيسبوك” عرضهما للهجوم الحاد فيما اعتبره المتابعون إهانة للمرأة.

ونشر مصطفى كامل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مُعلنًا عن قرار تحويل حمو بيكا وعمر كمال للتحقيق، قائلًا: "استجابة لما شاهدته وما عرضه الزملاء الإعلامي أحمد عبدالعزيز والإعلامي محمد موسى، قررت تكليف الدكتور محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض النزاعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فورًا".

آخر أعمال عمر كمال

وطرح مؤخرًا كل من المطرب الشعبي حسن شاكوش والمطرب عمر كمال أحدث أعمالهما الغنائية على طريقة الـ"ديو" بعنوان “في داهية” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “في داهية” طرحت على طريقة الفيديو كليب وقام حسن شاكوش وعمر كمال بتصويرها في منطقة الساحل الشمالي بمصر، وهى من إخراج أشرف رمضان، والأغنية من كلمات كل من إسلام المصري ومحمد حسني وآلحان عمر كمال وناصر بيتس وتوزيع موسيقي إسلام ساسو.