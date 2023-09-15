جوارديولا يؤكد غياب 3 لاعبين عن لقاء وست هام.. ويحذر هالاند من ووكر!

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـمانشستر سيتي، عن المباراة التي تجمع فريقه ونظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على وست هام يونايتد، في الخامسة من مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب جوارديولا عن مباريات مانشستر سيتي الماضية، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الظهر.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا أتحسن، بعد ثلاثة أسابيع من الجراحة، خطوة بخطوة، كل أسبوع، سيكون أفضل".

وأضاف: "مشاهدة مانشستر سيتي عن بعد؟ يحدث هذا عادةً عندما تخضع لعملية جراحية. كان الأمر على ما يرام، خوانما ليلو ولاعبو مانشستر سيتي يستجيبون جيدًا حقًا".

وعن غيابات الفريق أمام وست هام يونايتد، قال: "جون ستونز وجاك جريليش خارج المباراة، كلاهما مصاب لمباراة الغد، لا أعرف ما سيحدث فيما يخص مباراة النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا، نأخذ الأمر خطوة بخطوة".

وأردف: "إصابة جاك جريليش عضلية، لكنه تعرض لضربة قوية في ركبته والضرر موجود.. جون ستونز أفضل، ولكن لا تزال لديه مشاكل".

وتابع: "كوفاسيتش خارج المباراة أيضًا، شيء عضلي أيضًا، إنها ليست مشكلة كبيرة، لكنه سيغيب عن مباراة الغد".

وعن الجدول المزدحم للفريق، قال:"أولًا لدينا مشاكل تتعلق بالإصابات.. نفتقدهم، لكن هذا هو الحال، يبدأ الموسم الآن بعد فترة التوقف الدولية الأولى.. انتهت فترة الانتقالات، وعاد الأطفال إلى المدرسة.. الجميع يعرف ما سيحدث خلال عشرة أشهر".

وأكمل: "حقيقة أننا حصلنا على أربعة انتصارات من أربع مباريات في الدوري، وكأس السوبر الأوروبي.. الموسم الحقيقي يبدأ الآن، هناك الكثير من المسابقات سنذهب إليها".

وأكد بيب جوارديولا أن اللاعبين سيقومون بالتصويت لاختيار قائد الفريق الجديد خلفًا لإلكاي جوندوجان الذي انتقل لـبرشلونة.

وتحدث جوارديولا عن كايل ووكر بعد تجديد عقده، قائلًا: "أمر مهم حقًا، تمديد عقد آكي ثم برناردو ثم ريكو لويس، كايل مهم بالنسبة لنا، في النهاية قرر البقاء مع زوجته وعائلته هنا".

وأضاف: "التجديد رغم عمر ووكر؟ بقدر ما يكون عقله موجودًا على أرض الملعب، فهذه ليست مشكلة.. جيناته، عدد قليل من اللاعبين الذين رأيتهم بهذه الظروف، بقدر ما يكون مستقرًا في حياته، لن تكون هناك مشكلة".

وتابع: "لقد تحدثت مع اللاعبين في الفريق، قالوا إن كايل ووكر لا يمكنه المغادرة، إنه مهم حقًا في غرفة خلع الملابس.. يمكنه أن يخطو خطوة إلى الأمام. يتمتع بصفات محددة لا يمكنك العثور عليها في العالم للسيطرة على اللاعبين في مركزي الجناح".

وأكمل: "مع الكرة يتحسن وبعد ذلك سيتنافس مع إيرلينج هالاند على تسجيل الأهداف.. احذر إيرلينج".

وعن الوافد الجديد ماتيوس نونيز، قال: "يمكن أن يلعب في خط الوسط، خط الوسط المهاجم، الظهير بقوته البدنية، عليه تحسين الاتصال الأول، اللمسة الأولى، أن يحاول مع الكرة مثل كيفن دي بروين، كيفن لا يُضاهى.. طاقته، الكرات في المباريات الأخيرة كجناح".

وزاد: "من الصعب جدًا العثور على الجودة، أن يقوم بالمراوغة ويقوم بقطع مسافة 10، 15، 20 مترًا.. سوف يتعلم أن يكون أكثر دقة في الأشياء البسيطة. بالطريقة التي تدربنا بها، سوف يحصل عليها.. لديه الصفات التي لا يمكن للمدير الفني تحسينها وهو أمر مهم للغاية".