الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. مانشستر سيتى يعلن تمديد عقد كايل ووكر حتى 2026

كايل ووكر
كايل ووكر

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي تمديد عقد كايل ووكر، الظهير الأيمن للفريق حتى صيف 2026 بعدما كان مدة العقد حتى صيف 2024.

وارتبط اسم ووكر بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، إلا أن إدارة مانشستر سيتي استقرت على بقاء اللاعب وتمديد عقده.

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السيتي يعلن تمديد عقد ووكر على طريقته الخاصة

ونشر مانشستر سيتي الإنجليزي تغريدة عبر حسابه على تويتر، لمقطع فيديو من الفيلم الأجنبي بطولة ليوناردو دي كابريو وهو يخبر موظفيه في الشركة أنه لن يرحل.

وتم تركيب وجه ووكر بدلاً من ليوناردو وبدلاً من تواجد موظفي الشركة تواجد لاعبي مانشستر سيتي الذين احتفلوا فور علمهم ببقاء زميلهم وعدم رحيله.

ونشر النادي بيانًا رسميًا "وقع كايل ووكر عقدًا جديدًا مع مانشستر سيتي، ليبقيه في النادي حتى صيف عام 2026".

أضاف البيان "انضم اللاعب الإنجليزي الدولي إلى السيتي في صيف عام 2017، وكان مدافعًا أساسيًا في نجاحنا على مدار السنوات الست الماضية".

كان ووكر قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من توتنهام هوتسبير في صيف 20217.

ولعب بقميص مانشستر يتي في 260 مباراة حيث سجل 6 أهداف وصنع 18 تمريرة حاسمة.

وفاز ووكر مع مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي خمس مرات وأربع مرات لكأس الرابطة ومرتين لكأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما لكأس الدرع الخيرية بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

ووكر: مستقبلي مع مانشستر سيتي وهذا أفضل بالنسبة لي

أعرب كايل ووكر عن سعادته الشديدة بعد تمديد عقده مع النادي الإنجليزي، واستمراره بصفوف السيتي خلال الفترة المقبلة.

وقال ووكر عقب الإعلان عن تمديد عقده "سعيد للغاية بتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي وهذا أفضل شيء بالنسبة لي".

أضاف "استمتعت كثيرًا طوال السنوات الست الماضية في هذا النادي الرائع، ولدينا مدرب رائع للغاية وكذلك زملائي، بالإضافة إلى طاقم العمل الرائع وأشعر دائمًا بالدعم على كافة المستويات".

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