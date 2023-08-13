الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: كايل ووكر يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي

كايل ووكر
كايل ووكر

كشفت تقارير إعلامية، أن كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، بات على أعتاب توقيع عقد جديد مع النادي.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن ووكر سيوقع عقدًا جديدًا مع «مان سيتي» الأسبوع المقبل، لينهى بذلك الجدل المثار حول انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف رومانو، أنه تم قبول العرض من جانب اللاعب قبل أيام حيث يستعد ووكر الآن لتجديد عقده مع «سيتي» على الرغم من عرض بايرن ميونيخ، وسينتهى عقد كايل ووكر، مع مانشستر سيتي، بنهاية يونيو عام 2024.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت في وقت سابق، أن بايرن ميونخ قد تمكن من التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، مشيرة إلى اللاعب بات حريص على الرحيل والانتقال للنادي البافاري.

وكان ووكر – البالغ من العمر 33 عامًا –قد انضم لصفوف مانشستر سيتي، في صيف عام 2017، قادمًا من توتنهام هوتسبير، وشارك ووكر، مع «سيتي» في 256 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.

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