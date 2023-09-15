"تعليمات قابلتها وعود".. تفاصيل جلسة بيبو مع إمام عاشور قبل لقاء اتحاد العاصمة

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلى، على عقد جلسة مع لاعب وسط الفريق إمام عاشور، على هامش معسكر الفريق وقبل ساعات من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي التي تقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد بالطائف في المملكة العربية السعودية.

وكشف مصدر مسئول في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، عن أن خالد بيبو تحدث مع اللاعب وطالبه بالتركيز داخل الملعب، خاصة أنها المباراة الأولى له رسمياً مع الفريق الأحمر رغم مشاركته أمام الفريق السلوفيني في معسكر النمسا وطلائع الجيش قبل السفر إلي السعودية.

وأضاف المصدر أن “بيبو” طلب من إمام عاشور ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والابتعاد عن أي تصرفات تثير الجماهير ويتم تداولها بشكل سلبي علي السوشيال ميديا ضده وتضعه تحت الضغوط، خاصة من قبل جماهير المنافس.

وأشار المصدر إلي أن إمام عاشور وعد خالد بيبو بالظهور بشكل يليق بوجوده في الأهلي وأنه يركز في الحصول علي أول ألقابه الرسمية مع القلعة الحمراء وكتابة تاريخ بالبطولات.

كولر يستبعد خماسي الأهلي من قائمة اتحاد العاصمة الجزائري

في المقابل، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي على خروج 5 لاعبين من القائمة النهائية لمباراة السوبر الإفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، حيث خرج كل من الحارس مصطفي مخلوف ومحمد كريستو وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وأنتوني موديست، رسميا، من قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي.

كولر قد استبعد أكثر من لاعب من قائمة الـ23 لاعبا التي سافرت للسعودية وهم أكرم توفيق وكريم فؤاد لعدم الجاهزية الفنية ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم نيدفيد وخالد عبدالفتاح، بجانب الثلاثي الذي رحل مثل محمد فخري إلي فاركو، ورأفت خليل إعارة إلي زد لمدة موسمين، وبيع زياد طارق إلى إنبي.

وتغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فندق الإقامة بمدينة الطائف في السابعة مساء اليوم، في طريقها لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة لمراجعة بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.