موقف إمام عاشور من المشاركة بصفة أساسية مع الأهلى أمام اتحاد العاصمة

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، منح إمام عاشور لاعب الفريق الجديد فرصة المشاركة الأولى الرسمية فى بطولة السوبر الإفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعدما شارك في جزء من ودية الفريق أمام طلائع الجيش ومن قبلها مباراة ألوميني السلوفيني في معسكر النمسا.

وعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون له، لمعرفة آرائهم بشأن ظهور إمام عاشور في مباراة اتحاد العاصمة، وسوف يحدد مران اليوم الأخير موقفه من التواجد في مباراة السوبر الإفريقي من عدمه بعد وضعه في القائمة للمباراة.

وكشف مصدر مسئول أن هناك إجماعًا على مشاركة إمام عاشور في اللقاء الإفريقي لعدة اعتبارات، منها أنها بطولة قارية وفي حالة تحقيقها ستكون لها دوافع وحوافز معنوية للاعب في بداية مشواره مع الفريق، وأيضًا الاستفادة من خبراته سواء مع الزمالك أو منتخب مصر.

من ناحية أخرى، يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني وكابتن الفريق، مؤتمرًا صحفيًا اليوم قبل المران الأخير، للرد على استفسارات وسائل الإعلام في كل ما يتعلق بمواجهة بطل الجزائر في السوبر الإفريقي.

كما يحضر خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، الاجتماع الفني للمباراة مع طاقم التحكيم لاختيار زي الفريقين وموعد الوصول إلى الملعب.

السوبر الإفريقي| الأهلي ينهي مرانه الأول في السعودية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى مرانه الأول على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

بدأ المران بفقرة تدريبات بدنية قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات خططية متنوعة في ضوء الاستعداد للمباراة.

وكان الجهاز الفني قد عقد محاضرة بفندق الإقامة لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.

وكانت بعثة الفريق، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها العديد من مشجعي النادي بالسعودية.