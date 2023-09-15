"الزراعة" تستعرض أنشطة الوزارة خلال أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 160 حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة .

إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة

وسلط الإنفوجراف، الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض مخططات مشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة.

كما افتتح رئيس مجلس الوزراء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومشاركة إيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بعدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وتقدم وزير الزراعة بالتهنئة إلى فلاحي مصر ومزارعيها، بمناسبة الاحتفال بعيدهم في التاسع من سبتمبر كل عام، كما افتتح الدورة الـ35 لمعرض صحاري الدولي بمشاركة أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية في مختلف قطاعات المجال الزراعي.

وشارك “القصير” في الجلسة الرئاسية للقمة والتي عقدت برئاسة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية، كما شارك في الجلسة الوزارية، لمناقشة الإجراءات القطرية حول استدامة النظم الغذائية.

والتقى الوزير بـ عبدالله أوليجا، وزير الثروة الحيوانية والسمكية التنزاني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى النظم الغذائية في أفريقيا بمدينة دار السلام.

كما التقى “القصير” بنظيره وزير الزراعة السنغالي لبحث تعزيز علاقات التعاون، حيث دارت المناقشات حول تعزيز التعاون في تقديم المساعدات الفنية في مجالات الميكنة الزراعية والانتاج النباتي خاصة إنتاج التقاوي العالية الإنتاجية والجودة من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح والتدريب وبناء القدرات.

إضافًة إلى مقابلة جمعته بوزير الزراعة في غينيا بيساو لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة.

كما التقى السيد القصير، بمسئولي إحدى الشركات الروسية الكبرى العاملة في تصنيع المعدات الزراعية بجميع أشكالها، بحضور اليكسي تروفيمشينكو رئيس التمثيل التجاري بالسفارة الروسية بالقاهرة؛ بهدف بحث فرص التعاون في مجال المعدات الزراعية.

والتقى وزير الزراعة أيضًا، مع تريزا ايفوا اسنجونو رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية والوفد المرافق لها، في إطار رغبتها للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في الزراعة والأمن الغذائي، ءكذلك عقد وزير الزراعة اجتماعا مع عدد مصنعي النباتات الطبية والعطرية بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار توجهات الدولة بتدعيم هذا الملف.

واستقبل مركز البحوث والتدريب الخاص بمحصول الأرز بسخا في كفر الشيخ ، أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، يرافقه القنصل الياباني والملحق الاقتصادي ومدير هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بالقاهرة، لافتتاح المعمل الذي تم إهداؤه من الجايكا.

تحقيق الأمن الغذائي في مصر والدول النامية

وعقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية البرنامج التدريبي "التحقق من صحة طرق التحليل لنتائج معامل الاختبار" طبقا للأيزو، بمشاركة 11 متدربا من جهات مختلفة بالمجال الزراعي، كما ألقت مدير المعمل محاضرة فى المؤتمر الذي يقام على هامش معرض صحاري حول "آثار سلامة الغذاء والممارسات الزراعية الجيدة علي تحقيق الأمن الغذائي في مصر والدول النامية "، كما تم إلقاء محاضرة بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حول الخدمات التى يقدمها المعمل لمصدرى الحاصلات الزراعية، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال الأسبوع الماضي حوالي 5 آلاف عينة، كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا بعنوان "المحاصيل الحقلية ومنتجاتها الثانوية مستقبل مصر لتحقيق تنمية مستدامة" بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

10 منافذ متحركة لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة

فيما كلف الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء فريقا بحثيا من المركز للقيام بزيارة ميدانية إلى مركز نخل والقرى والتجمعات البدوية التابعة له بوسط سيناء، وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثي "دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة".

كما تفقد أيضًا رئيس المركز محطة بحوث بالوظة بشمال سيناء، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمحطات البحثية، وكذلك أطلقت وزارة الزراعة 10 منافذ متحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، والدقهلية.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك.. مشددة على أنه لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة المتواجدة في حديقة الأسماك بالزمالك، موضحة أنه يجري حالياً تنفيذ خطة لصيانة وتهذيب الأشجار بالحديقة، وفقا لأسلوب علمي يحافظ على طبيعتها، ويضمن الاحتفاظ بالشكل والهوية التراثية للحديقة، وذلك بهدف منع أي خطورة قد يشكلها نمو وتمدد فروع بعض الأشجار بالحديقة على الزائرين.