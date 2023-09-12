وزير الزراعة يلتقي ممثلي مؤسسة روسية كبرى في مجال تصنيع وإنتاج المعدات الزراعية

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسؤولي شركة روسبتسماش (Rosspetsmash)

الروسية العاملة في تصنيع المعدات الزراعية بجميع أشكالها وذلك بحضور أليكسي تروفيمشينكو رئيس التمثيل التجاري بالسفارة الروسية بالقاهرة، بهدف بحث فرص التعاون في مجال المعدات الزراعية والتي تتناسب مع الظروف المصرية والمساحات الصغيرة من الأراضي الزراعية.

تعاون استراتيجي مع روسيا

وخلال اللقاء، أكد وزير الزراعة عمق التعاون الاستيراتيجي بين البلدين والتوافق في الرؤى السياسية بين القيادة السياسية بالبلدين.

وقال إن من ضمن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هو محاولة توفير المعدات الزراعية لصغار المزراعين للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وخفض تكلفة الإنتاج.

وكلف القصير، قيادات الوزارة المعنية بإعداد دراسة متكاملة عن احتياجات السوق المصري من هذه المعدات ونوعيتها لاستخدامها كقاعدة بيانات يتم الاستفادة بها في مثل هذه الحالات.

ومن ناحية أخرى، أشار القصير إلى أهمية قيام الشركة بتوفير نماذج من المعدات الروسية، التي تنتجها المؤسسة بمحطات الزراعة الآلية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وذلك بهدف نشرها بالسوق المصرية.

التبادل التجاري المصري الروسي

ومن جانبه، أكد السيد اليكسي سعادته لارتفاع حجم التبادل التجاري المصري الروسي من المنتجات الزراعية المصرية إلىة نسبة 30% خلال العام الماضي، كما أكد أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلب من المستهلك الروسي لما تتمتع به من جودة عالية ومنافسة للمنتجات الأخرى.

ومن جانبها أكدت مسؤولة العلاقات الخارجية بالمجموعة الروسية أن مشاركتهم في معرض صحاري الذي يعقد بالقاهرة حاليا تهدف إلى التوسع في استخدام المعدات الروسية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ضوء اهتمام مصر بتطوير قطاع الزراعة والاتجاه الي تبني نظم الميكنة الزراعية بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل.

وأوضحت أن الموسسة الروسية تضم عدداً كبيراً من الشركات العاملة في إنتاج جميع المعدات الزراعية بجميع أنواعها والتي يمتد عمرها لنحو 200 عام، منها شركات متخصصة في إنتاج وصناعة الجرارات والمقطورات وأيضا معدات الري الحديث، وعدد آخر من المعدات الزراعية صغيرة الحجم والتي يمكن استخدامها في أراضي الدلتا القديمة.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على آلية العمل من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للسوق المصري وضرورة قيام الشركات الروسية التابعة لمؤسسة روسبتسماش بعرض نماذج من المعدات والآلات الزراعية التي تتناسب مع السوق المصري ببعض محطات قطاع الزراعة الآلية وصياغة بروتوكول تعاون بين الشركة ووزارة الزراعة فضلًا عن ضرورة تواجد منطقة تصنيع لإنتاج المعدات الزراعية الروسية داخل مصر لنقل تكنولوجيا صناعة تلك المعدات في ضوء انضمام مصر لدول تجمع البريكس وإمكانية استخدام مصر مركزاً لوجيستياً لتوزيع منتجات المؤسسة وشركاتها لدول القارة الإفريقية، على أن يتم التنسيق والمتابعة في هذا الأمر مع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة كنقطة اتصال من الجانب المصري.

وفي نهاية اللقاء تقدم ممثلو الشركة بدعوة الوزير لزيارة روسيا للمشاركة في معرض المعدات الزراعية في روسيا المزمع انعقاده في أكتوبر 2024.

حضر اللقاء عن الجانب المصري د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ود. سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية ،د حازم مهاود مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية.