الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشهداء".. "قرية الشريف" ببني سويف تخلد ذكرى ضحايا إعصار دانيال باسم مسجد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، أنه بعد التنسيق مع وزارة الأوقاف تقرر إطلاق اسم  مسجد “الشهداء” بدلاً من المسجد الكبير، الذي شهد اليوم صلاة الجمعة والغائب، وذلك تخليداً لذكرى هؤلاء الشهداء وامتنانا وعرفاناُ  بما قدموه من مساهمات في بناء المسجد، ليكون ذكرى طيبة  في نفوس أبناء وأهالي القرية، مثمنا موافقة واستجابة الوزير الدكتور محمد مختار جمعة  لهذا المطلب، خاصة وأن فضيلته أحد أبناء مركز ببا.

وأدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صلاة الغائب ترحماُ على أرواج شهداء إعصار ليبيا  الذي توفوا جراء إعصار ليبيا ، الذي وقع الإثنين الماضي، وأسفر عن خسائر مادية وبشرية في الأرواح والممتلكات وفقد وإصابة عدد كبير من المصريين أثناء عملهم بليبيا.

محافظ بني سويف يثمن جهود مصر لمساعدة ليبيا

ونوه محافظ بني سويف عن الجهود والإجراءات التي بذلتها وتبذلها مؤسسات الدولة، والتي تضمنت الإشارة إلى قيام وزارة الهجرة المصرية بتوفير أرقام يمكن من خلالها الأهالي  الإبلاغ  عن أسماء ذويهم سواء المفقودين أو المتوفين والمصابين، للمساعدة في البحث عنهم والعثور عليهم وإعادتهم لأرض الوطن، هذا بالإضافة إلى توجيهات الرئيس السيسي لوزارة التعليم بإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات التعليم وتوفير المستلزمات الدراسية بجانب توفير  والدعم العيني والمادي بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، لتقديم إعانات ومساعدات عاجلة، بخلاف الإسراع في إجراءات صرف الإعانات الاستثنائية التي قررتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وزار محافظ بنى سويف قرية الشريف مركز ببا، حيث أدى صلاتي الغائب والجمعة بمسجد القرية، واستمع لخطبة الجمعة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، تحدث خلالها عن آداب وفضائل التسليم بقضاء الله وقدره والصبر عن المصائب، مستشهداً بحال النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المصائب والأقدار التي قدرها الله، منوها أن الصابرين على الابتلاء والمصائب  من أعظم الناس أجراً وأعظمهم ثواباً وأرفعهم قدراً ومكانة.

بني سويف وزارة الأوقاف دانيال ليبيا قرية الشريف

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"الشهداء".. "قرية الشريف" ببني سويف تخلد ذكرى ضحايا إعصار دانيال باسم مسجد

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