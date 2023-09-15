1520 مشروعًا تنمويًا.. خطة تنمية بـ20 مليار جنيه "غيرت وجه" الفيوم والأقصر

تستمر الحكومة المصرية فى تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى لتنمية محافظات صعيد مصر، ومنها محافظتا الفيوم والأقصر، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكشف تقرير لوزارة التخطيط، عن أن الدولة نفذت 826 مشروعا تنمويا بمحافظة الفيوم بتكلفة استثمارية قدرها 9.95 مليار جنيه، خلال الفترة بين عامى 2019 و2020 و2022 و2023، ومن أبرزها مشروع إنشاء ورفع كفاءة خطوط مصانع المعالجة والتدوير 184 مليون جنيه، إنشاء جامعة الفيوم الأهلية بمدينة الفيوم الجديدة 600 مليون جنيه، تجهيز المستفشيات الجامعية 100 مليون جنيه، تأهيل وتجهيز المدارس والفصول 957.9 مليون جنيه، إنشاء محطة مياه الفيوم 10 ملايين جنيه، توسعة وتطوير محطة معالجة شكشوك وطامية 26 مليون جنيه، استكمال البنية الأساسية لمساحة 16 ألف فدان بقيمة 144 مليون جنيه، تطوير مناطق عشوائية 444 مليون جنيه، وتطوير أسواق عشوائية 266 مليون جنيه، البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى 87.9 مليون جنيه، رصف طرق 83 مليون جنيه.

694 مشروعا بتكلفة استثمارية قدرها 10.3 مليار جنيه في الأقصر

قدر عدد المشروعات التنموية المنفذة في محافظة الأقصر بنحو 694 مشروعا بتكلفة استثمارية قدرها 10.3 مليار جنيه بين عامى 2019/ 2020 و2022/ 2023، ومن أبرزها تطوير مناطق عشوائية بقيمة 215 مليون جنيه، استكمال مشروع صرف صحى القرى المحرومة بالبغدادى ومحطة معالجة بطاقة 9 ألف م3/ يوم بقيمة 84 مليون جنيه، مد وتدعيم شبكات تركيب محولات وأعمدة إنارة بقيمة 75.2 مليون جنيه، تطوير وتجهيز مستشفيات إسنا المركزى الجديد والبياضية، الأقصر الدولي والعديسات المركزى وأرمنت المركزى بقيمة 398.8 مليون جنيه.

كما تمت إعادة تأهيل وتجهيز المدارس بقيمة 159.2 مليون جنيه، مشروعات إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى بقيمة 699 مليون جنيه، استكمال تطوير وتجهيز مستشفى الأقصر الدولى بقيمة 270 مليون جنيه، استكمال تطوير مستشفى حميات الأقصر 85.4 مليون جنيه، إنشاء المستشفى الجامعى بمدينة طيبة الجديدة 100 مليون جنيه، استكمال الجامعة التكنولوجية بطيبة الجديدة 675 مليون جنيه، وتأهيل وتجهيز المدارس وإنشاء فصول جديدة بقيمة 468 مليون جنيه، تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة بقيمة 50 مليون جنيه.