تنفيذ 1616 مشروعًا.. المجمع الخدمى بسدس الأمراء أبرز إنجازات "حياة كريمة" ببنى سويف

شهدت محافظة بني سويف ثورة تنموية بفضل إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، ومن المرتقب أن يفتتح أحدثها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات.

ومن بين هذه المشروعات المجمع الخدمي بـ سدس الأمراء بمركز ببا ببني سويف، وأقيم على مساحة 560 مترا، ويتضمن العديد من أعمال تجهيز والفرش، كما أنه يتكون من ثلاثة طوابق "أرضي- ثاني- علوي".

يحتوي على مركز تكنولوجي ووحدة تضامن ومكتب بريد وغيره

يشمل المشروع الخدمي مركزًا تكنولوجيًا ومكتبًا للبريد ووحدة للتضامن وكذلك وحدة محلية ومكتب تموين، وأيضًا شهر عقاري.

ويهدف ذلك المشروع الخدمي إلى تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة وكذلك مميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

واستهدفت مبادرة حياة كريمة تنفيذ 1616 مشروعًا داخل محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة داخل 66 قرية رئيسية بقرى مركزي ببا وناصر ببنى سويف، وكان على رأس تلك المشروعات تنفيذ ذلك المجمع الخدمي داخل عدد من القرى.

كذلك فقد تم تجهيز مجمعات الخدمات داخل قرى محافظة بني سويف على أعلى مستوي لتقديم خدماتها للمواطنين فى سهولة ويسر وبأحدث الإمكانيات، كما قد شهدت المحافظة الانتهاء من إنشاء 12 مجمعًا خدميًا حكوميًا داخل 12 قرية بمركزي ببا وناصر المدرجين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كذلك أنشئ 6 مجمعات خدمية بمركز ناصر وهى دلاص، الحمام، اشمنت، دنديل، بهبشين، بنى عدى، بالإضافة إلى 6 مجمعات خدمية بمركز ببا وهى بقرى طنسا، قمبش، سدس، هليه، صفط راشين، جزيرة ببا، وذلك حسب تصريح محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى.

يعد جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد هو المشرف على المشروع الخدمي بقرية "سدس" كذلك الشركة الهندسية المتحدة للإنشاءات هي الشركة المنفذة، كما أن المجموعة الفرنسية للاستشارات الهندسية هي استشاري المشروع "مالك"، بالإضافة إلى أن كلية الهندسة تعد هي استشاري المشروع "مقاول".

كذلك فإن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف بمحافظة بني سويف كما تستهدف في غيرها من المحافظات إحداث تطوير شامل بالقرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمات الصحية ومراكز الشباب، وهو ما نجحت فيه بالفعل.

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