الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التحالف الوطني".. الخير بكل أنواعه لكل أهالينا في "سدس الأمراء"

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة الرابعة والعشرين من قوافل "ستر وعافية" في قرية سدس الأمراء بمركز ببا ببني سويف، بمشاركة 19 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد.

وأكد أحمد الجزار، مسؤؤل مؤسسة أبو هشيمة الخير، أن كل ما يتم تقديمه لقرية سدس الأمراء والقرى المحيطة بها من خدمات يكون عن طريق عدد من الأنشطة المختلفة.

وقالت إحدى المتطوعات بالتحالف الوطني:"نازلين بـ 1000 كرتونة غذائية و1000 لحاف و300 هدية للأطفال سيتم توزيعها في كرنفال الأطفال ضمن فعاليات القافلة".

وتابع سامح الصبري، أحد المتطوعين بمؤسسة أبو العينين الخيرية:"هنقدم لأهالينا حلوى مولد، وحقائب مدرسية بكل مستلزماتها".

خدمات القافلة الطبية 

وأكد التقرير أن القافلة تقدم حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم 18 تخصص من بينها “باطنة – جلدية – نساء – اسنان – رمد – أطفال – انف واذن - أمراض كبد”؛ للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، إضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

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