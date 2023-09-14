تسليم 72 كشكًا بأسوان ضمن مبادرة "خير بالتقسيط" لدعم الأسر المستحقة

واصلت مديرية التضامن الإجتماعي في محافظة أسوان، بالتعاون مع جمعية "الأورمان"، تنفيذ المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط"، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف تسليم أكشاك مجهزة بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء بقرى ومراكز محافظة أسوان.

وأكدت جمعية الأورمان، أنه منذ إطلاقها لمشروع مشاريع التمكين الاقتصادي ساهمت في تسليم عدد 72 كشكًا في محافظة أسوان، مشيرة إلى أهمية تلك المشروعات في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة في بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التي تتم.

مبادرة «خير بالتقسيط»

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "خير بالتقسيط"، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

أهداف المبادرة

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مبادرة "خير بالتقسيط" مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تسعى الجمعية لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة .

موضحًا أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 500 جنيه لمدة 36 شهر وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم مشاريع التمكين الاقتصادي، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

توفير فرص عمل

وأشار إلى أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهي: (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم.

وبعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء، ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية، ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية بأسوان، والكائن بأطلس - ضاحية أمين الشريف بجوار معرض الفكهاني للسيارات وأمام فرن سنابل للمخبوزات.

الاكشاك

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