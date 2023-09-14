12 مجمعا خدميا بقرى بني سويف.. "حياة كريمة" تحدث طفرة تنموية في الصعيد

تواصل مبادرة حياة كريمة الرئاسية إنجازاتها وجهودها لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا بأنحاء الجمهورية، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية تمكنت مبادرة حياة كريمة من إحداث طفرة حقيقة على كافة المستويات في مختلف محافظات وقرى الصعيد.

حياة كريمة ببني سويف

وقد حرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال الفترة الماضية على تطوير القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا في ريف وصعيد مصر وخاصة في محافظة بني سويف، حيث بذلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهد كبير في تأهيل البنية التحتية، وإعادة ترميم المباني والمنازل والمنشآت الحيوية.

وكان لحياة كريمة بصمة واضحة في تطوير قرى بني سويف، حيث أنها استهدفت تنفيذ 1616 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة داخل 66 قرية رئيسية بقرى مركزى ببا وناصر ببنى سويف، وكان على رأس تلك المشروعات تنفيذ المجمع الخدمي داخل عدد من القرى.

أهالي قرى بني سويف

تقول فادية عبد الناصر، إحدى المستفيدات من مبادرة حياة كريمة الرئاسية بإحدى قرى بني سويف، إن المبادرة تمكنت من أحداث طفرة ملموسة في كافة قري بني سويف وعلى جميع المستويات، لافتا إلى أن أهم تلك المشروعات هي تنفيذ المجمعات الخدمية في عدد من قرى بني سويف وهو الأمر الذي وفر على الأهالي جهد ووقت كبير.

ومن جانبها قال سعيد فتحي، أحد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة الرئاسية بمحافظة بني سويف، إنه خلال السنوات القليلة الماضية تمكنت حياة كريمة من تنفيذ 12 مجمعا خدميا داخل 12 قرية رئيسية، منها 6 مجمعات خدمية داخل مركز ببا و6 مجمعات خدمية داخل مركز ناصر، وهو الأمر الذي جعل الأهالي يشعرون بأنهم يعيشون حياة كريمة حقيقية.

أضاف فوزي محمد، أحد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة الرئاسية، أن المجمعات الخدمية تم تنفيذها على أعلى مستوى وتقدم جميع الخدمات لجميع المواطنين وهو الأمر الذي طال انتظاره، معلقا: "كنا بنروح بلاد عشان نقدر نخلص مصلحة أو شوية ورق دلوقتي المجمع وفر علينا كل دا وكل حاجة جنبنا".

المجمعات الخدمية ببني سويف

جدير بالذكر أن المجمع الخدمي يضم مركز تكنولوجي، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة للمواطنين، كما تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود.