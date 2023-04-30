الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تنشئ مجمع خدمات داخل قرية "بني عفان" في بني سويف

حياة كريمة
حياة كريمة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بإنشاء مجمع خدمات متكامل داخل قرية «بني عفان»، التابعة لمحافظة بني سويف، وذلك لخدمة السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب المسافات الطويلة التي كانوا يذهبون إليها لإتمام أوراقهم الحكومية، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان القرية بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم. 

مجمع خدمات لخدمة الأهالي 

«خالد إسماعيل» يقطن في قرية «بني عفان»، التابعة لمحافظة بني سويف،عانى كثيرًا هو وسكان القرية خلال السنوات الماضية بسبب عدم وجود مجمع للخدمات لإنهاء الأوراق الحكومية ، مما جعلهم يسلكون الطرق الطويلة لإتمام أوراقهم ، وذلك كان يجعلهم يكلفهم الكثير من الجهد والمال ، وتمنوا فقط أن تنتهي تلك المعاناة ، وبين ليلية وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لإزالة متاعب وأعباء الماضي بعدما أنشأت مجمع خدمات متكامل لسكان القرية.

وقال «خالد» لـ«الدستور» إن المبادرة أنشأت مجمع خدمات حكومية متكاملًا، يضم مكاتب متخصصة للتضامن الاجتماعي، والتموين والبريد، وغيرها من المكاتب التي تتيح للسكان سهولة استخراج الأوراق الرسمية، مما جعل الأمر سهلًا على جميع سكان القرية بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب مغادرة القرية والتوجه للمدينة التي ترتكز فيها الجهات الحكومية، وذكر أن مجمع الخدمات كان حلمًا كبيرًا لكل سكان القرية، والتي حققته مبادرة «حياة كريمة» في وقت قياسي لخدمة جميع سكان القرية،حيث أن في الماضي كان السكان يشعرون بمشقة شديدة للذهاب على المصالح الحكومية الموجودة في المدينة من أجل استخراج الأوراق الرسمية.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية وفرت ماكينات صراف آلي بمكتب البريد، الذي تم تطويره، وأعادت بناءه على مساحة أكبر ليتسع عددًا أكبر من طالبي الخدمات من السكان، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بعدما قدموا له الكثير من الخدمات، كما وجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وارتقت بالسكان ووفرت لهم الحياة الهادئة الخالية من القلق والتوتر. 

حياة كريمه بنى عفان السكان قرية الحكومية

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