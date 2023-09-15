الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تنظم قوافل طبية وبيطرية بقرية طمسا فى بنى سويف

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، إنجازاتها وجهودها لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا بأنحاء الجمهورية، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية تمكنت مبادرة "حياة كريمة" من إحداث طفرة حقيقية على كافة المستويات في مختلف محافظات وقرى الصعيد.

وقد حرصت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال الفترة الماضية على تطوير القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا في ريف وصعيد مصر، خاصة في محافظة بني سويف، وبذلت المبادرة الرئاسية جهدا كبير في تأهيل البنية التحتية، وإعادة ترميم المباني والمنازل والمنشآت الحيوية.

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مبادرة "أنت الحياة"

ومن ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية تنظيم قوافل طبية وبيطرية بقرية طمسا مركز ببا، في محافظة بني سويف، ضمن مبادرة "أنت الحياة" ولمدة أسبوع كاملا للكشف مجانا على أهالي القرية وتقديم العلاج اللازم لهم.

وقد شهدت قوافل مبادرة "حياة كريمة" الطبية والبيطرية إقبالا كبيرا من الأهالي، حيث إن المبادرة قدمت أنواع دعم مختلفة لأكثر من 1500 مواطن، ولم تقتصر الخدمات على الكشف والعلاج المجاني فقط، بل تضمنت أيضا استخراج شهادات ميلاد والمساهمة في محو الأمية.
 

 إحدى المستفيدات: "حياة كريمة" لم تترك خدمة إلا وقدمتها

وتقدم العديد من المستفيدين من القوافل الطبية والبيطرية بقرية طمسا مركز ببا، في محافظة بني سويف، بالشكر للقائمين على مبادرة "حياة كريمة" وللرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقول ثريا راضي، إحدى المستفيدات من القوافل الطبية لحياة كريمة، إن المبادرة لم تترك خدمة إلا وقدمتها للأهالي، لافتا إلى أنها استفادت بشكل كبير من قوافل تنظيم الأسرة، والتي وجودها ضروري في الأرياف والمناطق النائية التي هدفها في الحياة هو إنجاب أطفال.

من جانبه، أوضح محمد عطا الله، أحد المستفيدين من قوافل مبادرة حياة كريمة، أن القوافل استفاد منها آلاف الأهالي في القرية والمركز، خاصة أنها قدمت الكشف والعلاج بالمجان في جميع التخصصات، وتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "المواطن في الريف والقرى بقا متطمن على صحته زيه زي المواطن اللي عايش في المدن، والمصريين كلهم سواسية في عهد الرئيس السيسي".

فيما أضافت عفاف محمود، إحدى المستفيدات من قوافل مبادرة حياة كريمة الرئاسية، أن القوافل قدمت كشفا وعلاجا مجانيا خاصة على الأسر الأكثر احتياجا، علاوة على قوافل تنظيم الأسرة التي انتشرت في كافة أرجاء القرية، مشيدا بوجود قوافل بيطرية أيضا والتي تهتم بصحة المواشي الموجودة في القرية، خاصة أنها تعتبر مصدر رزق الأهالي في المقام الأول، بجانب وجود ندوات توعوية يقدمها علماء من الأزهر الشريف وفعاليات الكشف المبكر عن ذوى الإعاقة، ويتم زيارة المنازل للكشف عن الإعاقة.

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