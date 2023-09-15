الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستفيدون من مبادرة "سبيل" بـ"حياة كريمة": "ربنا يخلى الريس واحنا وراه" (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

تستهدف مؤسسة "حياة كريمة" مساعدة الناس ودعمهم من خلال الأعمال الخيرية المختلفة في كل المجالات، ومن بين تلك الأعمال إطلاق مبادرة "سبيل"، التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، إذ قدمت مواد غذائية لمرضى مستشفيات "كفرالشيخ".

وقالت نوران عبدالمنعم متطوعة في "حياة كريمة": "قدمنا أكثر من 600 وجبة لمستشفى كفرالشيخ الجامعي، والحميات والكلي، لتوزيعهم على المرضى وأهاليهم".

الدولة تهتم بالمواطنين وترعى مصالحهم 

فيما أضاف عبدالرحمن وليد، متطوع في "حياة كريمة": "فعلًا الدولة بتهتم بيهم وترعى مصالحهم، ووجودي داخل مؤسسة حياة كريمة خلاني أشوف الصورة كاملة إن الدولة مش بس بتنفذ مشاريع ولكن تهتم بالجانب الإنساني".

فيما أبدى الدكتور عبدالرزاق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ سعادته بمبادرة "سبيل"، مثمنًا الجهود المبذولة من خلال ما تقدمه "مؤسسة حياة كريمة".

وأشاد مستفيدون من مبادرة "سبيل" لحياة كريمة، بخدمات المبادرة، قائلًا: "ناس محترمين رفعوا من روحنا وكانوا زي الملائكة".

وأبدى مستفيد آخر من مبادرة سبيل سعادته بها، مرددًا: "انبسطنا خالص بالمبادرة وربنا يخلي الريس وإحنا وراه".

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