الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الحلم.. "حياة كريمة" طفرة حقيقية فى تطوير قرى ونجوع مصر (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

استطاعت مبادرة "حياة كريمة" تغيير حياة ملايين المصريين في القرى والنجوع بشكل لا يُصدق، حيث كان الوضع صعبًا من جميع النواحي.

"حياة كريمة" تحدث طفرة فى مدارس مصر

ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في تطوير العديد من مدارس مصر حيث كانت المدارس الموجودة في القرى والنجوع تعاني بشكل كبير مما ينعكس بالتأكيد على الطلاب.

وعبّر أحد طلاب مدارس قرية زاوية صقر التابعة لمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة والتي استفادت من مبادرة حياة كريمة: "الكراسي والتخت كانت متكسرة، ودلوقتي جديدة، الأستاذ كان بيكتب على السبورة الحروف مكانتش باينة مكناش بنشوف حاجة لكن دلوقتي بقينا نشوف كل حاجة".

كما ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في حماية طلاب تلك المدارس من التعرض للحوادث التي كانت تحدث بسبب انهيار أجزاء من الأسقف، بالإضافة لحوادث سلالم المدارس التي كانت تزعج الطلاب والأهالي بشكل كبير.

"حياة كريمة" تغير شوارع القرى والنجوع 

عملت المبادرة أيضًا على تطوير شوارع تلك القرى والنجوع التي كانت تعاني لفترات طويلة، حيث كان يفتقد السكان هناك الأمن والأمان في الشوارع، لكن بعد "حياة كريمة" الوضع أصبح مختلفًا تمامًا.

أيضًا المجمع الزراعي بزاوية صقر شهد طفرة كبيرة حيث يتم توفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات للفلاح وتعمل على حل مشاكله، بالإضافة إلى تزويد الفلاح بوسائل تطوير وترشيد الري.

الأطفال كذلك كانوا على رأس اهتمامات "حياة كريمة" عن طريق إنشاء وتطوير العديد من مراكز الشباب من أجل تنمية مواهب هؤلاء الأطفال.

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