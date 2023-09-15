الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تبرز مشروعات تطوير الزراعة فى صعيد مصر (فيديو)

الزراعة
الزراعة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد مشروعات تطوير الزراعة في صعيد مصر.

مشروعات تطوير الزراعة في صعيد مصر:

استصلاح 550 ألف فدان شرق العوينات وتوشكى والوادي الجديد والفيوم والمنيا.

الانتهاء من منظومة الري الحديث في 300 ألف فدان.

توفير كارت الفلاح والذي سجل 1.3 مليون حيازة زراعية.

زراعة 1.7 مليون نخلة على 40 ألف فدان بتوشكى.

تأهيل ورفع كفاءة الترع بتكلفة 6.6 مليارات جنيه.

تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بـ 402 مليار جنيه.

إنشاء 27 صومعة ومخزنًا استراتيجيًا للسلع.

صعيد مصر تطوير الزراعة مشروعات مشروعات تطوير الزراعة صعيد مصر تطوير الزراعة

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