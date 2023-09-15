الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أسبوع الخير".. التحالف الوطنى يدخل الفرحة على أهالى بنى سويف

أسبوع الخير ببني
أسبوع الخير" ببني سويف

بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد ومن خلال "أسبوع الخير" ببني سويف، أدخل التحالف الوطني للعمل التنموي الفرحة على الأهالي وتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية، حيث وزعت مؤسسة أبوهشيمة الخير 1000 حقيبة مدرسية، علاوة على 1000 جاكيت لأهالي مركز ومدينة سمسطا.

وقالت مي أبوهشيمة، أمين مجلس أمناء أبوهشيمة الخير: "جينا النهارده لسمسطا لتوزيع 1000 حقيبة و1000 من الأدوات المدرسية، و1000 جاكيت للأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة العام الدراسي الجديد".

من جهته، أكد هشام أحمد، عضو مؤسسة أبوهشيمة، سعادته بهذا العمل: "دورنا كلنا الوقوف مع الناس الأكثر احتياجًا ومساعدتهم خاصة مع دخول فصل الشتاء، وعشان كده وزعنا بجانب الأدوات المدرسية جواكيت".

وصول الدعم لمستحقيه

وحرص 50 متطوعًا على وصول الدعم لمستحقيه من خلال نزولهم إلى أرض الواقع وعمل دراسات ميدانية لهم، وسط حضور عدد كبير من المستفيدين، الذين أبدوا سعادتهم بتلك المساعدات خاصة الأطفال.

وقال أحد الأطفال: "فرحان أوي عشان خدت لبس المدرسة، ونشكر الريس جدا زي ما فرحنا ربنا يفرحه".

فيما أعربت إحدى السيدات ضمن الحضور عن سعادتها بالعون الذي يصل إليها وإلى أسرتها من خلال تلك المبادرات: "ده خير كتير والله ربنا يباركلنا في الريس ويطول في عمره ويحفظه من كل شر".

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