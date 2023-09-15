الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى.. رئيس اختاره الشعب فاختار لهم "حياة كريمة"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهدت العلاقة بين رئيس الجمهورية وشعبه، في عهده، شكلًا مختلفًا، إذ تشكلت العلاقة بين الرئيس  عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بكل أفراده في البداية على أنه المنقذ، فتكونت علاقة نوعية فريدة ومتميزة.

علاقة الرئيس السيسي بشعبه فريدة وغير مسبوقة 

اختار الشعب المصري قائدًا عظيمًا منقذًا لهم من مغبات جماعة إرهابية كادت أن تنهي حضارة 7000 سنة، فلبى نداهم وعلى مدار 8 سنوات كان الرئيس الأب للأطفال، والرئيس الأخ للرجال والنساء، في علاقة غير مسبوقة ولم يرها الشعب المصري من قبل.

اختار الرئيس السيسي أن يكون شكل العلاقة بينه وبين أفراد شعبه مباشرة دون وسيط، فنجده خلال فترة حكمه لمصر نفذ عشرات الجولات التفقدية للقرى والمدارس والمصانع والكليات العسكرية والجامعات وغيرها، فهو دائمًا الأقرب والأكثر وصولًا ودائم التفاعل مع كل الأحداث.

 

الرئيس السيسي الشعب المصري حياة كريمه المنقذ مشروعات قومية

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