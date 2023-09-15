الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 35 تعديًا على الأراضى الزراعية وتحرير 6061 محضر تبوير بالمنوفية

إزالات فورية
إزالات فورية

تلقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية الزراعة بالمحافظة في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر الجاري، حيث تمت إزالة 35 حالة تعد بمساحة إجمالية 4083 م2، بما يعادل 23 قيراطا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، يأتي هذا انطلاقا من تكليفات محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية والميدانية لرصد أي حالة بناء مخالف فى المهد لإزالتها فوراً، حفاظا على الرقعة الزراعية ومقدرات وحقوق الدولة.

إزالة 35 حالة تعدٍ في المنوفية خلال أسبوع واحد 


أوضح المهندس محمد التركاوى، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ35 حالة تعد بنواحي أشمون والباجور والسادات وبركة السبع وتلا وقويسنا ومنوف، كما تم تحرير 6061 محضر تبوير تراكمى بمساحة 3528347 م2 بما يعادل 840 فدانا اعتبارا من 19 فبراير 2022 حتى تاريخه، واسترداد مساحة (532101) م2 بما يعادل 126 فدانا و16 قيراطا و16 سهما بعدد 1360 حالة مبورة ومتروكة دون زراعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ورفع التشوينات وزراعة الأرض وعودتها إلى طبيعتها الزراعية.

محافظ المنوفية يشدد على المرور الميداني للأحواض

وشدد  محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أي حالات تعد فى المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية إزالات فورية محاضر تبوير ازلات فورية لحالات تعدى على الأراضى الزراعية

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