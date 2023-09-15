الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التعليم حياة" مبادرة لتعليم أساسيات الحاسب الآلي وتنمية مهارات الطلاب (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

تستهدف مبادرة "التعليم حياة" ضمن “حياة كريمة” تعليم الطلاب أساسيات الحاسب الآلي والتعليم الإلكتروني، كما تستهدف تدريب الأهالي على كيفية الوصول للمنصات التعليمية ومتابعة أداء أبنائهم في العديد من محافظات مصر.

وفي السياق، قال المهندس مينا إبراهيم، منسق عام مؤسسة حياة كريمة في أسيوط: "لدينا مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، والهدف منها كيفية تعليم الطلاب العمل الجماعي وإدارة الوقت والتخطيط للحياة والمستقبل".

وأكد إبراهام إبراهيم، منسق ميداني بمؤسسة حياة كريمة: "بدأنا بيوم ترفيهي، ونحاول توصيل المعلومة بأبسط الطرق، لمساعدة الشباب كيف يخطط ويحدد أهدافه".

متطوعة بحياة كريمة بأسيوط: نحاول تنمية روح الفريق بين الطلاب ومنحهم ثقافة أكبر

فيما قالت دعاء أنور، متطوعة بحياة كريمة بأسيوط: "نحاول تنمية روح الفريق بين الطلاب ومنحهم ثقافة أكبر للتوسع في استخدام الإنترنت بالشكل الصحيح".

وأكد حسام كمال، متطوع بحياة كريمة بأسيوط: "أشجع كل الشباب والطلاب على التطوع في مبادرة حياة كريمة ومعرفة المشروعات التي تنفذها المبادرة".

فعالية مبادرة "التعليم حياة" في أسيوط بالتعاون بين حياة كريمة ووزارتي الاتصالات والتربية والتعليم، وتتم بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد في ظل اهتمام حياة كريمة بفكرة بناء الإنسان بالإضافة لتقديم خدمات ومشروعات تنموية.

وشارك في مبادرة " التعليم حياة" حوالي 100 طالب وطالبة وكانوا سعداء جدًا بالمشاركة وطريقة التدريب والتعليم، سواء من خلال الأنشطة والألعاب المفيدة في إدارة الوقت والعمل الجماعي وتخطيط حياتهم.

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