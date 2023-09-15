الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفرحة والاهتمام.. "حياة كريمة" دعم لا ينقطع لشعب يستحق (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

على كافة المستويات وبكل أشكال الدعم، ستجد مبادرة "حياة كريمة" منتشرة بكل مكان، في إطار عملها على دعم المواطن المصري الأولى بالرعاية.

وأطلقت "حياة كريمة" مبادرة "سبيل" والتي من خلالها تسعى لتوزيع وجبات ساخنة على الأهالي بمحافظات مصر، إضافة إلى زيارة المرضى في عدد من المستشفيات بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، لإسعاد المرضى ودعمهم.

وقالت أمل غنيم، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية: "معانا 500 وجبة بنوزعها على المستفيدين سواء مرضى أو مرافقين لهم، وربنا يمتع كل إنسان بالصحة والعافية".

وقال محمود إبراهيم، متطوع بحياة كريمة بشبين الكوم: "نقدم وجبات غذائية لأهالينا المرضى، لأن اهتمام الدولة في الفترة الأخيرة واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإننا نكون مع الناس في الشارع، دي كانت أهم أولوياتنا بأننا نكون معاهم".

"الفرحة والدعم والاهتمام" كانوا عنوان اليوم منذ بدايته، وهذا ما كان واضحًا في عيون المرضى وأهاليهم بعد مقابلتهم لفريق مبادرة "سبيل"، وكانوا مقدرين جدًا لكل ما تفعله مبادرة "حياة كريمة" من أجل المواطنين.

مبادرة "حياة كريمة" بتهتم بالغلابة كلهم

وقال أحد المستفيدين من مبادرة "سبيل": "المبادرة بتهتم بالغلابة كلهم، وبشكر حياة كريمة أنها بتهتم بالغلابة"، وقالت مواطنة: "بيقدموا لنا وجبات مجانية، وبنشكر سيادة الريس ومبادرة حياة كريمة".

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