بعد أيام من الزلزال.. سيول جارفة تُغرق مدنًا مغربية عدة وسط تحذيرات

ضربت سيول جارفة، اليوم، العديد من المدن المغربية، منها إقليم ميدلت الواقع شرقي المغرب، عقب أيام من الزلزال المدمر.

كما ضربت عواصف قوية مدينة وجدة المغربية، مما أدى لتعطل حركة السير واقتلاع العديد من الأشجار.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة توثق لحظة انجراف بعض السيارات رغم محاولات أصحابها السيطرة عليها وإخراجها خارج مجرى السيل دون فائدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية بأن زخات مطرية رعدية قوية «25- 35 ملم» مصحوبة بالبرد مرتقبة اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

الفيضانات والسيول تُغرق المنطقة العربية

وشهد العديد من الدول العربية سيولا وأمطارا كثيفة أدت إلى غرق المنازل والقرى، بجانب وقوع حالات وفاة في بعض منها، وآخرها السودان وقطاع غزة.

وشهد قطاع غزة، الأربعاء الماضي، أمطارا وسيولا أدت إلى غرق العديد من الشوارع والأحياء في المدينة، وسط تحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية باستمرار سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المنازل غرقت في جباليا شمال قطاع غزة، وفي عدد من أحياء مدينة غزة، ومخيم الشاطئ غرب المدينة، خاصة في المناطق المنخفضة، وتضررت محلات تجارية عقب دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها، ما تسبب بوقوع أضرار جسيمة فيها وفي الممتلكات.

وأضافت الوكالة أن العديد من الطرق أُغلقت بسبب غمرها وتجمع مياه الأمطار فيها، ما تسبب بصعوبة تحرك المواطنين والمركبات، وسط هبوب رياح شديدة أدت إلى سقوط أشجار ولوحات إعلانية، وتطاير ألواح "الزينكو".

كما ضربت السيول والأمطار ولاية نهر النيل شمال السودان، وأسفرت عن مصرع 4 وإصابة آخرين، إلى جانب انهيار نحو 50 منزلا بالكامل.

وصرّح مدير قوات الدفاع المدني بالولاية، العقيد عبدالله سليمان، بأن الأمطار أدت إلى سقوط منزل بقشلاق الجيش بعطبرة، مما تسبب في وفاة امرأة وثلاثة أطفال، وأكد انتشال الجثامين وسحب المياه من المنزل.