الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط أخطر ديلر بـ19 ألف قرص ترامادول فى الجيزة

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضربة قاضية لعنصر إجرامي شديد الخطورة، حيث تمكنت من ضبطه وبحوزته 19 ألف قرص ترامادول تقارب قيمتهما مليوني جنيه في الجيزة.

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جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامي (له معلومات جنائية) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات خرجت قوة أمنية مكبرة وتمكنت من ضبط المتهم بأحد الأكمنة التي أعدت له حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته (19,300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش) .

بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,940,000) واحد مليون وتسعمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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