"الداخلية" تضبط "ربع طن مخدرات" و89 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (240) قضية مخدرات، (89) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (60744) حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (240) قضية مواد مخدرة بإجمالى (260) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (126,435 كيلوجرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (47,650 كيلوجرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,218 كيلوجرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (50,570 كيلوجرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,260 كيلوجرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (4,400 كيلوجرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (740 جراما).

كمية من مخدر البودر وزنت (375 جراما).

عدد (4621) قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (89 قطعة سلاح نارى بحوزة 78 متهما) .. وذلك على النحو التالى:

(14) بندقية آلية.

(15) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(56) فردا محليا.

(269) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

ضبط (168) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (60744) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

(194) حكم جناية.

(19039) حكم حبس جزئى.

(3262) حكم حبس مستأنف.

(30368) حكم غرامة.

(7881) مخالفة.

الداخلية تسقط عصابات منظمة

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (10 متهمين) ارتكبوا (10) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (18) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (234) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.