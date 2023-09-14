الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع عامل فى الخصوص

جثة
جثة

كشفت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات العثور على جثة عامل، داخل منزله بدائرة قسم شرطة الخصوص، حيث تبين أن سبب الوفاة تناول جرعة زائدة من مخدر "البودر"، حيث جرى نقله للمستشفى وتبين وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

العثور على جثة عامل في شقته

كانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على جثة شقيقه متوفي داخل شقته بدائرة القسم، وجرى نقله للمستشفى، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "محمد م م"، 40 سنة، عامل، مقيم دائرة القسم، إثر إصابته بحالة إعياء شديد جراء تناوله جرعة زائدة من مخدر البودر، وعلى الفور قام شقيقه بنقله للمستشفى، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

"جرعة أوفر دوز" تُنهي حياة شاب في الهرم

في سياق آخر، كان شاب قد لفظ أنفاسه الأخيرة، الثلاثاء، داخل مسكنه وذلك عقب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة في منطقة الهرم بالجيزة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب في منزله، انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن المتوفي يدعى "محمود"، وأن سبب الوفاة جرعة مخدرات تسببت في هبوط حاد في الدورة الدمورية.

جرى التحفظ على الجثة ونقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، التي قررت تشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء أسرة المتوفي.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عامل قسم شرطة الخصوص جرعة زائدة من مخدر البودر تحريات المباحث

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