"جرعة مخدرات زائدة".. لا شبهة جنائية في العثور على جثة شاب بالخليفة

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة الخليفة، حيث تبين أنه توفى إثر تناول جرعة زائدة من المخدرات ولا شبهة جنائية وراء الحادث.

وكان تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة.

وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبفحص الجثة تبين عدم وجود بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الشاب من متعاطي المواد المخدرة ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.