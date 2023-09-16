الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي أنطونيو ماريا شوارتز

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي أنطونيو ماريا شوارتز، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية عن القديس قال خلالها إنه ولد أنطونيو شوارتز في 28 فبراير 1852 في بادن (النمسا) ، وهو الرابع من بين ثلاثة عشر طفلاً. والده موظف البلدية ، والدته ربة منزل. بدأ تعليمه في بادن ، ثم التحق بمدرسة الموسيقى في هايليغنكرويتس.

معاناة الأسرة

توفى والديه بينما كان لا يزال في المدرسة، فعانت الأسرة من العديد من المصاعب. في عام 1865 انتقل إلى فيينا مع عمته والتحق بالمدرسة الثانوية هناك ، وعند انتهائه من الدراسة ، انضم إلى رهبنة المدارس المسيحية في كريمس جنوب النمسا في عام 1869م . لكنه ترك الرهبنة، بسبب نصيحة رؤسائه الذين خافوا من أن المعهد سيشهد قمعًا من الإمبراطورية الألمانية نظراً للصراع بين الدولة والكنيسة. ثم التحق بالإكليريكية الكبرى في فيينا. وعندما انتهى من دراسته الفلسفية واللاهوتية سيم كاهناً في عام 1875 على يد الكاردينال راوشر.

تم استدعاؤه ليقدم خدمة روحية للمرضى في مستشفيات راهبات الرحمة في سيشهاوس، في الحي الخامس عشر من فيينا ، حيث شهد الصعوبات التي يواجهها العمال الشباب الذين أُجبروا على العمل لساعات طويلة في المصانع مقابل الحصول على رثاء. الأجور وفي ظروف كارثية، شجبت الكنيسة "المستنقع الأخلاقي" و "الطرد الديني" للطبقات العاملة، ولكن عندما طلب أنطونيو من رئيس أساقفة فيينا، الكاردينال جانجلباور .

إعفائه من مناصبه لتكريس نفسه بالكامل لتنفيذ خدمة للعمال الفقراء ، تم رفض الطلب. في نهاية المطاف، أقنعت والدة رئيس راهبات الرحمة مجموعة من الأرستقراطيين الأثرياء ليس فقط بسداد الديون الكبيرة التي تكبدها أنطونيو من خلال تنفيذ رسالته إلى العمال، ولكن أيضًا لضمان أمواله للمستقبل.

وندد صراحة باستغلال العمال ودفعهم إلى إنشاء جمعيات لحماية أنفسهم والحصول على مزيد من التعليم. حدث هذا قبل عدة سنوات من نشر البابا لاوون الثالث عشر منشوره الاجتماعي الشهير" الأمور الجديدة"، في عام 1891م. رأى شوارتز أن معالجة الظلم الاجتماعي كانت "واحدة من أهم وأصعب مشاكل عصرنا".

فناضل الأب شوارتز بكل قوته ضد الإساءات التي ارتكبت ضد العمال في ذلك الوقت. لم يكن لديهم نقابة، ولا يوجد تنظيم للمناوبات، ويعمل الأطفال 12 ساعة في اليوم ، حتى في أيام الأحد والعطلات الرسمية ، وساعات العمل الإضافي وظروف العمل التي لا يمكن تصورها لم يتم دفع أجورهم اليوم.

في عام 1886 أسس جمعية، اتحاد العمال الكاثوليك، والتي دعت العمال لتناول وجبة طعام جيدة بعد ظهر يوم الأحد وشجعهم على تلاوة المسرحيات وتعلم العزف على الآلات الموسيقية، وكذلك الصلاة معهم حتى عودتهم إلى منازلهم. في عام 1886 قام أيضًا ببناء ملجأ للعمال، بحيث يمكن رعاية أولئك الذين قدموا من خارج فيينا. بعد ثلاث سنوات، في عام 1889، أسس ، مع خمسة إخوة آخرين جمعية العمال المسيحيين. وأوجد شوارتز عملاً لكل العمال ، وأسس جمعيات لعمال الادخار، وروجوا لشكل من أشكال التأمين ضد البطالة ، وأنشأوا منزلًا للعمال الذين انتقلوا إلى فيينا من جميع أنحاء الإمبراطورية النمساوية المجرية، وبحث أنطونيو وإخوته شوارع فيينا بحثًا عن العمال المشردين وقدموا لهم الطعام والمأوى. كان يحلم بإقناع العمال والحرفيين بالاقتراب أكثر من الكنيسة وتبشير النمسا مرة أخرى ، وهذه ليست مهمة سهلة: فكلما انخرط في السياسة ، زادت قسوة الهجمات ضده ونظامه. في عام 1908 تقاعد من الحياة العامة وركز فقط على مساعدة العمال الشباب.

واجه النظام معارضة من داخل الكنيسة لفترة طويلة، ولكن في عام 1913، أدرك رئيس أساقفة فيينا، الكاردينال فريدريش بيفل، مزاياه وأصبح صديقه المقرب وداعمه. أسس العديد من المؤسسات في النمسا، في جنوب تيرول، في بودابست. قلة من الناس يفهمون صحة رؤيته التي هي: "إذا فشلت الكنيسة في جلب العمال إلى المسيح، فإن المجتمع سوف يبتعد أكثر فأكثر عن المسيح". سوء الفهم الذي يحيط به يحزنه ولا يوقفه. سيبقى وفيا لرسالته. توفي أنطونيو في 15 سبتمبر 1929م وحضر الآلاف جنازته على الرغم من هطول الأمطار. ودفن في الكنيسة التي بناها. أصبح شوارتز خادمًا لله في 13 أبريل 1978 م ، بدأ سبب التطويب بعد عشرين عامًا، وأعلنه طوباوياً البابا القديس يوحنا بولس الثاني خلال زيارته الرعوية للعاصمة النمساوية ، في 21 يونيو 1998م.