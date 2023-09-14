الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى مجمع البابا ديوناسيوس 14

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بذكرى مجمع البابا ديوناسيوس "14" لدحض بدعة موت النفس.

وبهذه المناسبة، قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم من سنة 243، اجتمع مجمع مقدس بمدينة الإسكندرية، في السنة الثانية من رئاسة القديس ديوناسيوس الرابع عشر من باباوات الإسكندرية بسبب قوم ظهروا في البلاد العربية. 

المعتقد الخاطئ

كانوا يعتقدون أن النفس تموت مع الجسد وفى يوم القيامة تقوم معه ، ووضعوا في ذلك مقالات وأرسلوها إلي قوم بالإسكندرية . ولما بلغ الأنبا ديوناسيوس ذلك صعب عليه الأمر جدا وحاول ردعهم عن هذا الرأي . 

فلم يرتدعوا فجمع هذا المجمع وناظرهم ، وبين لهم ضلالتهم . ولما لم يتوبوا ويرجعوا عن رأيهم . حرمهم ووضع لهم مقالا قال فيه : ان محبة الله للبشر عظمية جدا . وان النفس لا تموت ، ولا تضمحل. بل هي باقية بقاء الملائكة والشياطين. لأنها روحانية، لا تقبل استحالة ولا فسادا. و أن النفوس بعد خروجها من الجسد ترجع إلي الله الذي أعطاها حيث تبقى في مواضع الانتظار حسب استحقاقها ، إلي يوم القيامة عندما يبوق في البوق ، فتقوم الأجساد بكلمة الرب ، وتتحد كل نفس بجسدها ، وتنال معه إما النعيم أو العذاب الذي لا ينتهي.

السنكسار الكنسي السنكسار الدستور ديوناسيوس السنكسار الإسكندرية

مواد متعلقة

مشابه للجمعة العظيمة.. تعرف على طقس عيد الصليب في كنيسة الروم الأرثوذكس

لاتينو مصر يحتفلون اليوم بذكرى القدّيس يوحنّا الذهبيّ الفمّ

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل اليوم بعيد الصليب

في احتفالات اليوم.. المارونية: تبعية الله تطلب أن يتخلى الفرد عن رغباته

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس يوحنا المعمدان

في عيده.. تعرف على ملحمة القديس داسيه التي يتغنى بها الأقباط

حدث في مثل هذا اليوم.. تدشين وتجديد هيكل قيامة المسيح المقدّسة

صورة وتعليق.. كاهن رومي أرثوذكسي في فلسطين منذ 100 عام

الأكثر قراءة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

11 ميدالية لطلاب جامعة بنها فى أسبوع شباب الجامعات بحلوان

15 أسرة من قاطني عمارات أبو شاهين ذات الخطر الداهم يخلون منازلهم

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

تصعيد جديد فى القرم.. معركة الشتاء تبدأ مبكرًا بين روسيا وأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس