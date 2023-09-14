رئيس مدينة المنيا: رفع 90 طن مخلفات وإزالة 3 حالات تعدي بالقري

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، كثفت من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء وتمكنت من رفع 90 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإزالة 3 حالات تعدي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه تم رفع حوالي 90 طن مخلفات وتراكمات أتربة من جميع نقاط التجمع و الشوارع والطرق الفرعية بكل من الوحدات المحليه بقري “نزلة حسين-بني محمد سلطان-طوخ الخيل” وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وأضاف أنه تم مواصلة الجهود المبذولة حفاظا على مظهر وجمال شوارع المدينه من خلال قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات تحت إشراف هبه سيد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا حيث تم قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات بمعهد الأزهرى للفتيات الاعدادى ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية ومدرسة الشهيد وحيد حبشى الثانوية بنات الجديدة ومحطة المياه المرشحه بكدونى ماكينة قص النجيله بالمسرح الرومانى حفاظا على مظهر وجمال المدينه واستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة قيراط و 12 سهم بقرية طوه وأبو شناف، كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية بنى محمد سلطان من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة قيراط وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.