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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استرداد 200 فدان أراضي أملاك دولة وإزالة 7 تعديات في مركزين بالمنيا

أسترداد أراضي أملاك
أسترداد أراضي أملاك دولة وإزالة تعديات بمركزين بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك في إطار فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعه المستمرة والوقوف الفورى لأي شكل من أشكال التعدي، ومخالفة القوانين المنظمه للبناء موجها برصد المخالفه والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة.

من جانبه ترأس تاج جلال ابو سداح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة حملة مكبرة رافقه خلالها محمد سيد رئيس الوحدة القروية بنى حسن الشروق تمكنت من استرداد ٢٠٠ فدان أملاك دولة بقرية شيبة الشرقية التابعة للوحدة المحلية القروية بنى حسن الشروق وذلك خلال الحملات التي تنفذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص.

وأكد ايضا رئيس المركز على المواطنين، بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات الخاصة، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية في اتخاذ المسار القانوني الصحيح، مؤكداً أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ستتصدى بكل حسم لمحاولات التعديات على اراضى الدولة . 

وأضاف اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحليه بقري نزلة حسين وتله وصفط الخمار تمكنت من تنفيذ حمله مكبره بشوارع القرى لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدوله او البناء العشوائى واسفرت الحمله على رصد وتنفيذ إزالة فوريه لـ ٣ حالات تعدى على اراضى زراعية بمساحة ٢٨٠ متر بقرية نزلة حسين وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامه بحضور حماده جمعه رئيس الوحده المحليه بقرية نزلة حسين 

كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية صفط الخمار من إزالة حالة تعدى على اراضى زراعية بمساحة ١٢ سهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائى واسترداد الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير بحضورالحسينى محمود رئيس الوحده المحليه بالقريه كما قام قسم التنظيم والمتغيرات بقرية تله بإزالة عدد٣ حالات تعدى ائتمان زراعى فى المهد بمساحة ١قيراط و٧ أسهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون بحضور كلا من عماد محمود نائب رئيس مركز ومدينة المنيا والحسينى شادى عبدالحميد رئيس الوحده المحليه بالقرية.

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المنيا أستردادا 200 فدان أملاك دولة قرية شيبة الشرقية بأبوقرقاص إزالة 7 حالات تعدي قري مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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