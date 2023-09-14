مسئولو أندية الليجا: تجربة "كابيتانو مصر" الاجتماعية مميزة

كشف ألكسندر أوتيرو، المدير الرياضي بنادي سيلتا فيغو عن خطته لمواهب برنامج "كابيتنانو مصر".

وقال خلال الحلقة الأولي للموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء الخميس: "اعتقد دي فرصة كبيرة عشان يطورا من نفسهم ويحتكوا بلاعبين في مستوي لاعب أعلي وكمان فرصة يقضوا وقت داخل أندية أوروبية تطبق الاحتراف الحقيقي وده حلم لكل اللاعبين في السن ده، وعلي الجانب الاجتماعي فهي تجربة مميزة للاعبين وعمرهم ماهينسوها سواء احترفوا أم لا".

“كابيتنانو مصر”

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في التاسعة مساء وفى الحادية عشرة على قناة "OnTime Sports".

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