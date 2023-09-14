تعرف على خبراء الليجا الإسبانية المشاركين في "كابيتنانو مصر"

وصل خبراء كرة القدم في الليجا الإسبانية لملعب “كابيتنانو مصر”، خلال الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمتابعة اللاعبين ومراقبة موهبتهم.

والخبراء هم دييغو لوبيز، المدير الرياضي لنادي بلد الوليد، و ديفيد سانتيرو، كشاف كرة القدم الدولي بنادي ريال أوفييدو، وألبرتو مارتن كشاف كرة القدم بنادي ريال أوفييدو.

كذلك فيكتور مارتينيز، رئيس كشافي كرة القدم بنادي بلد الوليد، و ويلسيمار أوليفيرا، كشاف كرة القدم بنادي رايو ماخاداهوندا، ودييغو جارسيا، رئيس الكشافة الدولية لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو، وألكسندر اوتيرو، المدير الرياضي بنادي سيلتا فيغو، جيرمن أرتيتا، رئيس مؤسسة سيلتا فيغو لكرة القدم، وانجيل مارينيو، كشاف لاعبي كرة القدم بنادي الباسيتي، وسيرجوا أبيلان، رئيس كشافي كرة القدم بنادي الباسيتي.

“كابيتنانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشر على قناة "OnTime Sports".

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