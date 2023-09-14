الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعرف على خبراء الليجا الإسبانية المشاركين في "كابيتنانو مصر"

كابيتنانو مصر
كابيتنانو مصر

وصل خبراء كرة القدم في الليجا الإسبانية لملعب “كابيتنانو مصر”، خلال الحلقة الأولى من الموسم الثاني  لمتابعة اللاعبين ومراقبة موهبتهم.

والخبراء هم دييغو لوبيز، المدير الرياضي لنادي بلد الوليد، و ديفيد سانتيرو، كشاف كرة القدم الدولي بنادي ريال أوفييدو، وألبرتو مارتن كشاف كرة القدم بنادي ريال أوفييدو.

 كذلك فيكتور مارتينيز، رئيس كشافي كرة القدم بنادي بلد الوليد، و ويلسيمار أوليفيرا، كشاف كرة القدم بنادي رايو ماخاداهوندا، ودييغو جارسيا، رئيس الكشافة الدولية لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو، وألكسندر اوتيرو، المدير الرياضي بنادي سيلتا فيغو، جيرمن أرتيتا، رئيس مؤسسة سيلتا فيغو لكرة القدم، وانجيل مارينيو، كشاف لاعبي كرة القدم بنادي الباسيتي، وسيرجوا أبيلان، رئيس كشافي كرة القدم بنادي الباسيتي.

“كابيتنانو مصر” 

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشر على قناة "OnTime Sports".

أقرأ أيضاً

"كابيتنانو مصر".. اليماني: فترة المعايشة هتوصل اللاعب لمستوي الاحتراف

 

مصير نجوم.. "كابيتانو مصر" يُجيب على سؤال هام ردده الكثيرون بعد الموسم الأول

 

كابيتنانو مصر

مواد متعلقة

أحد أبطال أكتوبر: لم نستسلم بعد نكسة 1967 ولكن كنا نحضر للحرب

بث مباشر.. أولى حلقات الموسم الثانى من برنامج "كابيتانو مصر"

خبير مناخى: الكرة الأرضية لن تتحمل الصراع النووى بين القوى العظمى

"ازرع".. التحالف الوطنى يكمل مجهودات الدولة فى دعم وتطوير الزراعة

خبير مناخى: زلزال المغرب عنيف ولم تشهده الكرة الأرضية منذ 200 سنة

صحفى: أزمة ليبيا كشفت قوة الإدارة المصرية فى التعامل مع إعصار دانيال

جمال الكشكي: مصر حاضرة دائمًا مع الأشقاء العرب في مختلف الأزمات

كاتبة صحفية: مصر حركت جيشًا كاملًا لإغاثة الليبيين

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقي 2023 والقنوات الناقلة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

شركة مكسيم تحصل على القرار الوزارى الجديد لنقل ولاية مشروع بو سيدى عبدالرحمن

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

اللاعب الألماني روبرت باور يتصدر الترند بعد اعتناقه الإسلام.. ما القصة؟

انطلاق مؤتمر مجلس القبائل العربية لدعم الرئيس السيسي فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس