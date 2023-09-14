طارق السيد: مدربون أوربيون جاءوا لمشاهدة مواهب "كابيتنانو مصر"

قال الكابتن طارق السيد، نجم الزمالك السابق، إن هناك مدربين من أوروبا جاءت لتشاهد المواهب التي اختارها برنامج كابيتانو مصر.

وأكد كابتن الأوليمبي ومنتخب مصر السابق أحمد الكاس، خلال الحلقة الأولى للموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر: "مبسوط إن الأولاد هيقضوا فترة المعايشة لأنهم هيلتزموا في كل حاجة، في مواعيد النوم والأكل والاستيقاظ وغيره".

“كابيتنانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

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