الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق السيد: مدربون أوربيون جاءوا لمشاهدة مواهب "كابيتنانو مصر"

الكابتن طارق السيد
الكابتن طارق السيد

قال الكابتن طارق السيد، نجم الزمالك السابق، إن هناك مدربين من أوروبا جاءت لتشاهد المواهب التي اختارها برنامج كابيتانو مصر.

وأكد كابتن الأوليمبي ومنتخب مصر السابق أحمد الكاس، خلال الحلقة الأولى للموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر: "مبسوط إن الأولاد هيقضوا فترة المعايشة لأنهم هيلتزموا في كل حاجة، في مواعيد النوم والأكل والاستيقاظ وغيره".

“كابيتنانو مصر” 

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

◘ اقرأ أيضًا

"كابيتنانو مصر".. اليماني: فترة المعايشة هتوصل اللاعب لمستوي الاحتراف

مصير نجوم.. "كابيتانو مصر" يُجيب على سؤال هام ردده الكثيرون بعد الموسم الأول

الشركة المتحدة

مواد متعلقة

أحد أبطال أكتوبر: لم نستسلم بعد نكسة 1967 ولكن كنا نحضر للحرب

بث مباشر.. أولى حلقات الموسم الثانى من برنامج "كابيتانو مصر"

خبير مناخى: الكرة الأرضية لن تتحمل الصراع النووى بين القوى العظمى

"ازرع".. التحالف الوطنى يكمل مجهودات الدولة فى دعم وتطوير الزراعة

خبير مناخى: زلزال المغرب عنيف ولم تشهده الكرة الأرضية منذ 200 سنة

صحفى: أزمة ليبيا كشفت قوة الإدارة المصرية فى التعامل مع إعصار دانيال

جمال الكشكي: مصر حاضرة دائمًا مع الأشقاء العرب في مختلف الأزمات

كاتبة صحفية: مصر حركت جيشًا كاملًا لإغاثة الليبيين

الأكثر قراءة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

15 أسرة من قاطني عمارات أبو شاهين ذات الخطر الداهم يخلون منازلهم

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

تصعيد جديد فى القرم.. معركة الشتاء تبدأ مبكرًا بين روسيا وأوكرانيا

"الأرصاد الجوية" تكشف قصة بداية العاصفة دانيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس