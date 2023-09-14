"كابيتانو مصر" يعلن أسماء 10 لاعبين سيشاركون فى فترة معايشة بإسبانيا

تم إعلان 10 أسماء من الجيل الأول لبرنامج "كابيتانو مصر" للمشاركة في فترة معايشة في أوروبا، بعدما شهدت الحلقة الأولى من الموسم الثاني، منافسة قوية بين 50 لاعبا تم تقسيمهم لأربع فرق، لاختيار أفضل 10 لاعبين.

وتم إعلان الأسماء العشرة بعد خوض مباراتين بين أفضل 50 لاعبًا من الموسم الماضي لبرنامج "كابيتانو مصر".

وجاء هذه المنافسات بين الفرق تحت أنظار كشافين ومسئولين في الدوري الإسباني وأبرز وكلاء اللاعبين في أوروبا.

وجاءت أسماء الـ10 لاعبين كالتالي:

محمد عصمت، وأحمد عشري لنادي ألباسيتي الإسباني.

مروان سامي، وعبدالله عيد لنادي رايو فايكانو الإسباني.

عبدالعزيز محمد حارس مرمى، وفهد إبراهيم لنادي أوفييد الإسباني.

السيد خالد لنادي بلد الوليد.

زياد سليمان، ومحمد محسن رزة لنادي كولتورال ليونسا.

فريد العزازي لنادي سيلتا فيجو.

"كابيتنانو مصر"

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "OnTime Sports".

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