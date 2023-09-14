وكيل لاعبين عالمى لـ"كابيتانو مصر": سفر أفضل 10 مواهب إلى أوروبا للمعايشة

كشف جون فيولا، وكيل اللاعبين العالمى، عن خطته للمشاركين في برنامج "كابيتنانو مصر".

وقال خلال الحلقة الأولى للموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء الخميس، إنه سيتم اختيار أفضل 10 لاعبين من البرنامج، وسيتم سفرهم إلى أوروبا لقضاء فترة معايشة.

وأضاف أنه من المقرر سفر اللاعبين وتعريفهم على طرق اللعب فى أوروبا وما يدور داخل الملاعب، مشيراً إلى أن معايشة لاعبى كابيتانو فى أوروبا فرصة لتطوير أنفسهم واللعب مع لاعبين أعلى وقضاء فترة فى دوريات أوروبية.

“كابيتانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "OnTime Sports".

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